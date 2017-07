Sánchez negocia con Iglesias ya para desmontar las reformas

Los “Maduros” españoles están empeñados en traer a España la política venezolana.



El odio que Pedro tiene al PP no tenemos por qué pagarlo los españoles. Mucho habla de corrupción para atacar al PP, que es cierto, pero también es cierto que el PSOE y otros, incluidos los mariachis sindicalistas, también tienen tantos corruptos o más.



Lo de nación de naciones ni Pedro sabe lo que es, pero todo huele a romper la solidaridad, la libertad, la igualdad, etc. entre españoles. Y querrá imponerlo por la puerta de atrás, esto es, sin referéndum, no sea que pase como en reciente referéndum de Venezuela.



No es político de fiar y votarle a él sería como dejar que los lobos cuiden ovejas.