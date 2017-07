El Gobierno, de nuevo con pocas vacaciones

Rajoy, en Galicia. Foto: Efe

La situación de interinidad política obligó el pasado año al Gobierno a tomarse unas vacaciones limitadas. En el caso del presidente Mariano Rajoy, éstas se limitaron a menos de una semana. Este año la incertidumbre ha desaparecido. Pero eso no quiere decir que Rajoy pretenda ausentarse demasiado tiempo, ni que deje que sus ministros hagan lo mismo.

"El descanso será más largo. Pero tampoco un mes. La idea es ausentarse a partir del primer viernes de agosto y convocar el primer consejo para el 25 del mismo mes", dicen fuentes gubernamentales.

La necesidad de preparar los temas para la reunión llevará a que el Ejecutivo regrese a sus despachos el lunes 21, lo que reducirá las vacaciones a poco más de 15 días. "Rajoy no quiere que parezca que nos tomamos demasiadas vacaciones. Es cierto que no hay la necesidad del pasado año de formar Gobierno. Pero considera que los retos del país son muchos y que la sociedad no acepta que la clase política descanse el mes entero, como antes", comentan desde Moncloa.

