El PP promete "firme apoyo" a los alcaldes que se nieguen a colaborar con el referéndum

Pero si siempre dicen lo mismo y nunca ejecutan. En este caso es el PP.



El apoyo a los ayuntamientos ante el presunto referéndum del PP. No es el PP el que lo tiene que hacer es el gobierno, que tiene que cumplir con sus obligaciones.



Son los políticos los que crean los problemas que afectan a los ciudadanos, con sus corruptelas tapadas, manipulando, mintiendo, etc.



Sobre la cercanía de los políticos con la gente, se lleva años diciendo, pero solo oyen lo que quieren y les interesa, pero no a la gente de la calle.



También es repetitivo lo de una administración eficiente, no duplicidad, que no sea costosa, sistema de financiación,seguridad jurídica, etc.



Todos dicen lo mismo, pero ¿ Para cuando ?. Señores políticos, pónganse a trabajar por el bien común y del ciudadano y dejen de mentir y decir aquello de “ haremos “, hagan.