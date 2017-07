Ada Colau sobre el referéndum de Cataluña: "Hay objetivos que necesitan más tiempo del que querrías"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que el objetivo de un referéndum sobre la independencia de Catalunya no es sencillo y ha pedido al independentismo que se asuma la complejidad de lograrlo.

"Hay objetivos difíciles que necesitan más tiempo del que querrías", indica en una entrevista con el 'El Periódico', en la que defiende que la votación es irrenunciable "porque la crisis del modelo autonómico es irreversible, pero no se puede precipitar".

"JxSí tienen prisa porque no han cumplido su compromiso electoral de proclamar la independencia en 18 meses", considera Colau, que añade que el soberanismo no tiene que esperar a que cambien las mayorías parlamentarias en el Congreso para exigir ejercer su derecho.

Así, recuerda el cambio ocurrido con la llegada de más diputados en la Cámara Baja que defienden el referéndum --con la irrupción de Podemos-- y también con las alcaldías logradas por los llamados 'alcaldes del cambio' en varias capitales de España: "Queda mucho camino por recorrer pero el debate abierto en España sobre el proceso constituyente es el mejor aliado de Catalunya".

Preguntada sobre el papel que desempeñará el Ayuntamiento de Barcelona cuando se convoque el 1-O, ha aseverado que no pondrá en peligro "a la institución ni a un solo funcionario que pueda hallarse en una situación de riesgo o de compromiso", por lo que no facilitará la votación desde el consistorio si no se dan garantías.

"Si hay inseguridad o incertidumbre, jamás pediré a ningún funcionario público que se ponga en una situación comprometida", ha añadido, y ha insistido en que el Govern debe dar los detalles de cómo será el referéndum y de qué garantías tendrá, ya que ve difícil que pueda haberlas todas dado que la votación está prevista para dentro de tres meses y aún no se ha convocado formalmente.

"De hecho, la última noticia que tenemos es que ha quedado desierto el concurso para la compra de urnas, lo que no da mucha confianza", ha sentenciado.

Sobre el impacto del 1-O en Barcelona, ha defendido que "en ningún caso" los distintos posicionamientos de BComú y el PSC --con quien gobierna-- ante el referéndum afectarán la estabilidad del Ejecutivo municipal.

