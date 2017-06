El Congreso rechaza la ley de Unidos Podemos para abrir la muerte digna a la regulación de la eutanasia

Era una alternativa a la Ley de Muerte Digna de Ciudadanos

El PSOE sí se ha comprometido a apoyar esta práctica a través de enmiendas

Congreso. Foto: Efe

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves, con los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos, el texto alternativo que Unidos Podemos ha presentado a la Ley de Muerte Digna de la formación naranja, y que pretendía abrir la norma a la despenalización de la eutanasia.

Este texto de Unidos Podemos ya fue debatido en el mes de marzo en la Cámara, en ese caso como proposición de ley, y su tramitación fue rechazada. Ahora, la formación morada lo ha vuelto a presentar como alternativa con algunos cambios, según ha explicado la diputada de IU, Eva García Sempere, en aquellos aspectos que habían sido "un escollo" para su aceptación hace tres meses.

Así, se mantuvieron los artículos por los que se regula la muerte asistida, referidos a los requisitos de los solicitantes y a la despenalización del personal médico que participe en la práctica. Sin embargo, sí se eliminó el sufrimiento psíquico intolerable como causa para solicitar la eutanasia.

También se introdujeron unas "bases generales de derechos en el ámbito de los cuidados paliativos, añadiendo la sedación paliativa, con las indicaciones clínicas pertinentes" y se establecieron los "requisitos necesarios para garantizar la cobertura universal de los cuidados paliativos, atendiendo demandas de la sociedad civil", proporcionando "asistencia en el domicilio los 365 días y las 24 horas".

La ley de Cs es un "corta pega"

Durante el debate en el Pleno del Congreso, la portavoz de Unidos Podemos en materia de Sanidad, Marta Sibina, se ha dirigido a la bancada de Ciudadanos para reprocharles que la ley que presentan se refiere a algo que ya está legislado en España y ha emplazado a los presentes a buscar en 'google' fragmentos del texto que, según ha indicado, pertenecen a normas autonómicas e incluso a una argentina.

Ante estas críticas, su homólogo de la formación naranja, Francisco Igea, ha acusado a Unidos Podemos "intentar engañar" en sus discursos utilizando porcentajes del CIS a favor de la eutanasia, cuando la pregunta de la encuesta se refiere literalmente a la muerte digna.

Unidos Podemos también ha mantenido un enfrentamiento con el PSOE, a quien ha reprochado que, tras aprobar la despenalización de la eutanasia en su congreso de hace unas semanas, ahora no voten a favor de su propuesta. En su intervención, García Sempere, ha sugerido que la intención de los socialistas es presentar su propia normativa.

Dos leyes distintas

La portavoz del PSOE en este debate, Guadalupe Martín, no ha aludido a estas últimas palabras y se ha limitado a señalar que la postura de su partido se debe a que el texto presentado por la formación morada "no puede sustituir" al de Ciudadanos porque "son dos leyes diferentes". "Son leyes compementarias, pero no son las mismas", ha apuntado Matín, quien ha recomendado una ley orgánica para despenalizar la muerte asistida.

Precisamente, el secretario general de los socialistas, Pedor Sánchez, y el coordinador general de IU, Alberto Garzón, se ha reunido este jueves en donde han tragado este tema. En el encuentro, el socialista se ha comprometido a despenalizar la eutanasia, pero a través de enmiendas a la propuesta de Ciudadanos.

El PP tampoco se ha mostrado a favor del texto morado, porque, según ha señalado su portavoz de Sanidad, Pilar Cortés, se trata del mismo que fue rechazado en marzo y, por tanto, "sigue sin coincidir con los valores" que defiende su partido. Además, ha afeado a Unidos Podemos que hayan intentado hacer "un mix" de leyes para "intentar colar su iniciativa".

Desde UPN, Carlos Salvador, ha rechazado la propuesta al considerar "peligroso" que se decida sobre qué vidas son dignas de ser vividas cuando, a su juicio, "la dignidad está en las personas y es algo inalienable". Además, se ha mostrado contrario a crear una ley "adaptada a la excepción". "Sería un error, hacer del caso extremo la regla general", ha concluido.

Finalemnte, los partidos catalanes han defendido durante su intervención la ley aprobada por el Parlament catalán que regula esta práctica y de la que se han mostrado a favor, mientras que el portavoz del PNV, Joseba Andoni Agirretxea, que ha considerado la norma de Ciudadanos "poco novedosa" e "invasora de competencias". El político vasco se ha mostrado favorable a regular la muerte asistida porque, a su juicio, es necesario un debate sobre el tema.

