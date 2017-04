¿Quiénes son los otros cuatro candidatos a las primarias del PSOE?

¿Rajoy, Rivera, el obispo de Sevilla y el nieto de Al-Capone?..... no lo sé,.... no, no, un primo de Rivera, otro de Gónzalez (bien sea Felipe o Ignacio) otro de Mario (bien sea Conde o Draghi) y otro de Susana,.... no sé, no sé, o todos de la familia del Chávez,.....uf. Primero, los candidatos representan a clanes ¿no?, en Andalucía funciona así, se va un alcalde y le sucede el primo, se va el juez y le sucede el hermano del alcalde, se va el policía y he aquí al compadre del alcalde,....sin oposiciones ni poyadas,....