No hagan demagogia con las pensiones

HOMBRE. NO DEFIENDAS UN ESTADO FEMINAZI QUE TE HUMILLA Y MALTRATA



BOCA ABIERTA



Obviamente era una afirmación retórica. que suspendieras la física me la trae al pairo.



Pero sigues siendo un analfabeto.



De leyes no sabes ni hacer la O con un canuto.



El artículo 50 de la Constitución está en el Titulo Tercero, es decir en el Titulo de "de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno". Es lo que se llama por los constitucionalistas el carácter taumatúrgico de la Constitución.



O sea, lo decimos a ver si se lo creen, paleto.



No obliga a nada a nadie. Ni al gobierno ni a nadie.



Felipe Gonzalez que yo sepa todavía está en el mundo de los vivos. Y su responsabilidad política en la ruina del sistema de pensiones es enorme. Y por extensión de su partido PSOE.



Dices que el gobierno es responsable del tema de las viudas. Como si un sistema de pensiones fuera algo que se cambia de una legislatura para otra, cantamañanas.



Son sistemas para varias generaciones, así que los responsables son muchos gobiernos.



Han sido los socialistas los que han ido subiendo las pensiones de las viudas, que no cotizaron nada, porque así se ganaban el voto.



De los pensionistas por incapacidad permanente te acuerdas del gobierno, pero no de los sindicatos UGT Y CCOO que han mangoneado el mercado laboral por décadas, gracias a ser herederos del sistema de privilegios del sindicato vertical de Franco.



Sí, ese del nombre maldito, pero al que la nueva casta de ricos rojos, le deben sus privilegios. (Pero si el padre de Cebrián era el director de Arriba) Pero la transición no ha sido más que un acuerdo entre los herederos de la oligarquía franquista y la izquierda para saquear a la clase media, la columna vertebral de la democracia.



Pero si UGT y CCOO hasta cobran por cada ERE. O sea cobran porque se despida a la gente. ¿Cómo les va a importar que se despida? Estarán deseando los despidos, ingenuo.



Esta UGT y CCOO eran los que controlaban desde dentro los servicios de inspección de trabajo y seguridad social, el INSERSO y todos los organillos que se han creado en el "estado social y arruinado de EXpaña".



¿Sigo? Es que creo que te piensas que te quería convencer de algo y no es así. Sólo quería ponerte en evidencia.



No me apetece acabar como en Venezuela. A los de tú calaña ya los tengo calados.