La eficiencia y optimización de los procesos, el principal reto tecnológico



500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones







A veces la tecnología es un elemento diferenciador, en otros casos, la tecnología debe ser estandarizada para garantizar la operabilidad, pero en todos los casos la tecnología debe llevar a hacer eficiente nuestros procesos.

Esta ha sido la conclusión de la tercera mesa que se ha celebrado en el Foro Med Cap en el Palacio de la Bolsa de Madrid y que ha puesto el foco en la tecnología como un elemento diferenciador de las compañías de mediano tamaño y que ha contado con la participación de los directores financieros de Euskaltel, Jon Ander de las Fuentes, de Fluidra, Xavier Tintoré y el director de Desarrollo Digital de Renta 4.

Fluidra, en pleno proceso de fusión con la norteamericana Zodiac, tiene en su entorno como principal reto el internet de las cosas, que tiene el potencial de cambiar la estructura del sector. "Nosotros no sabemos dónde están las piscinas ni el uso que la gente hace de ella, pero el IOT sí sabe quiénes la usan y qué problemas tienen porque el usuario puede actuar con su piscina a través del móvil y nosotros tenemos acceso a esos datos", señala Tintoré. "La fusión con Zodiac tiene un reto asociado a tecnología de cómo juntamos cadenas de suministrito de cómo llegamos con esa empresa conjunta al cliente final. No lo llamos iot lo llamos internet of pool".

En el caso de Euskaltel la tecnología es estanca y los servicios que se ofrecen son inapreciables, porque cambiarte de un operador a otro cada vez es más sencillo". Por ello, apunta de las Fuentes, "el elemento servicio es el fundamental". Y ahí es donde entra la tecnología. "Una empresa de teleco es un gran hermano que tiene datos en tiempo real de lo que está ocurriendo a cualquier usuario. Hay que anticiparse a cualquier incidencia que puede estar sufriendo un cliente de forma que con esa anticipación evites un momento de insatisfacción", añade. En este objetivo interviene el big data para evitar los pasos intermedios. "Tratar de buscar la conexión entre los datos de la red y los datos del CRN".

Para Renta 4, el desafío está en ser capaces de gestionar los volúmenes que forman los productos de los mercados de capitales y que hemos apostado por la arquitectura abierta, no sólo los productos propios, sino los mejores productos de bolsa, renta fija, nacional, europea "Al final en los los ficheros de maestros de valores tengo millones de puntos de datos y el reto desde punto de vista de negocio está en ligar eso al perfil individual de cada cliente", exlica Miguel Jaureguizar. Para ello se combinan muchas tecnologías como big data, los inicios de la inteligencia articial, el machine learning, que se están aunando para dar solución a esto.

La diferencia en este sentido entre el negocio las telecomunicaciones como es Euskaltel, y el de Renta 4, es que mientras el primero tiene que resolver un problema del presente inmediatamente, y para ello necesita la tecnología, el banco tiene que ser capaz de traer al presente la vida financiera de ese cliente que se va a producir en los próximos 10, 20 años Tenemos un reto que es ser capaces de cubrir su necesidades financieras futuras. ¿Cómo? Con soluciones de planificación, soluciones predictivas, para poder convertir el ahorro en inversión. "Cuando esa necesidad aparezca ya no me pilla en el momento correcto", detalla el CFO del banco.

¿Percibe el inversor este esfuerzo tecnológico de cómo puede cambiar el modelo de negocio de la compañía más allá de los indicadores de la cuenta de resultados? "Hay una preocupación por si te puedes quedar muy desposicionado con una de las tecnologías que estás utilizando frente a lo que puedes encontrar en el mercado", destaca el directivo de Euskaltel. Para Renta 4, es el elemento que genera más interés, la relación que el banco va a tener con la fintech, si se van a desarrollar modelos colaborativos. "Se están desarrollando modelos colaborativos, desarrollo de la tecnología de banca de gestión de inversión, vemos cómo se va elevando esa expectativa del usuario, un elemento muy positivo que nos está estimulando a los miembros del sector financiero", resalta Jaureguizar.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias