La prima de riesgo de España supera los 125 puntos por primera vez desde octubre: ha llegado a los 140

Con Rajoy la prima de riesgo superó los 600 puntos. Y gracias a Draghi se salvó. Con Rajoy la Deuda ha subido de un 67 a un 100% y seguimos dentro del "déficit excesivo". Con Rajoy no solo se ha puesto en evidencia que las pensiones son un problema que hay que solucionar sino que lo ha multiplicado y no lo va a solucionar nunca porque solo piensa en mantener su poltrona. Con Zp aumentó el paro y con Rajoy ha aumentado la pobreza de las familias. Con Rajoy se desmembra España.



Con Rajoy el Ibex no hay forma de que suba porque es MENTIRA que haya recuperación económica. Cómo mucho mejoría con un futuro oscuro.



Y aún hay que leer tonterías como que la culpa de todo la tiene Sánchez? Por qué la gente es tan poco crítica?



Un Gobierno de inútiles, un Gobierno de mafiosos tolerantes con los corruptos, no puede llevar a buen puerto a ningún país.



La moción es necesaria.