El bono estadounidense a diez años toca el 3,11%, máximos de 2011

La deuda se moverá entre el 3 y el 3,5% este año, según Pimco

El consenso lo ve en el 3,18% durante el último trimestre de 2018



La rentabilidad de la deuda estadounidense con vencimiento a 10 años ha alcanzado niveles no vistos desde verano de 2011, por encima del 3,11%. El inversor ya pierde casi un 6% en el año con el precio de estos títulos, que continúan sufriendo el proceso de normalización de la política monetaria en EEUU. Desde Pimco, uno de los mayores inversores del planeta en renta fija, esperan que el resto del año la rentabilidad se mueva entre el 3 y el 3,5%.

Poco a poco, el T-Note (bono americano con vencimiento a 10 años) sigue repuntando en rentabilidad y ya ha batido el 3,1%, un nivel que no superaba desde agosto de 2011, hace casi 7 años. No sólo el 10 años está experimentando subidas en rentabilidad y caídas en precio: el título con vencimiento a 30 años también las está acusando, tocando hoy el 3,23% de rentabilidad, muy cerca de máximos del año, que, de superarlos, supondrías visitar niveles no vistos desde 2015.

El proceso de normalización de la política monetaria estadounidense está llevando a los inversores a sacar su dinero de la deuda americana. La probabilidad implícita de ver una subida de los tipos de interés de referencia en EEUU en la reunión de la Reserva Federal (Fed) del país del mes de junio supera el 96%, según los datos de Bloomberg.

No hay que olvidar que el objetivo de inflación de la Fed, de un incremento del 2%, se está consiguiendo: el dato de abril mostró un avance interanual de 2,5% para la inflación, y del 2,1% para la inflación subyacente, que excluye componentes volátiles como la energía y algunos alimentos. Esto, junto a un desempleo a una tasa inferior al 4% en el país, parece que ha convencido al mercado de que la Fed va a seguir con el proceso de normalización monetaria, y podría ser por ello que los inversores están olvidándose de la renta fija americana.

Camino al 3,5%

Una de las preguntas que más se repite entre los inversores durante los últimos meses es, ¿cuándo pararán las ventas? ¿Cuándo llegará la rentabilidad del bono hasta un nivel que el mercado ya considere suficientemente atractivo como para volver a comprar? Son muchos analistas los que ven ese techo en el 3,5% de rentabilidad. Uno de ellos es Pimco, un gigante de la inversión en deuda en todo el mundo.

El responsable de inversión en Asia Pacífico de la compañía, Robert Mead, destacó ayer a Bloomberg que el título estadounidense se moverá durante el resto del año en una horquilla entre el 3 y el 3,5% de rentabilidad, a medida que "la Reserva Federal continúa incrementando los tipos de interés". Para ellos, el título no debería ir más allá de esa cota, ya que "el ciclo de subidas de tipos está bastante avanzado", declaró Mead, quien señala también que "la economía estadounidense ha sido muy fuerte y ha corrido durante largo tiempo. En algún momento veremos estas altas rentabilidades como un impedimento para el crecimiento".

El consenso de mercado que recoge Bloomberg estima que el título se moverá a una rentabilidad media del 3,18% durante el último trimestre de este año. Según este grupo de analistas, el bono no se moverá durante un trimestre a una media del 3,5% hasta el primer trimestre de 2020, un año en el que estiman que se estabilice en torno a esos niveles.

