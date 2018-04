Los gestores 'value' viajan fuera de la eurozona para encontrar gangas

En sus carteras internacionales crece la exposición a EEUU, Reino Unido y Asia

Cobas invierte el 20% de su cartera en Asia; en AzValor apuestan por Reino Unido y EEUU



Hoy en día la franja entre el estilo growth, que básicamente busca invertir en empresas con gran potencial de crecimiento, independientemente del precio al que coticen, y el value, que opta por incluir en cartera compañías estables, con negocios sólidos y que coticen con grandes descuentos, ya no está tan definida como en el pasado pero eso no implica que no sigan comparándose ambos estilos con un claro vencedor. Lo dice Goldman Sachs en su informe Growth vs Value: Finding the right balance: "El growth lo ha hecho en término medio un 60% mejor que el value en los últimos 11 años".

Sin embargo, el periodo que analiza Goldman Sachs es muy diferente al que ahora enfrentan los inversores, marcado por el fin de la política ultra acomodaticia de los últimos años, por las dudas en torno al sector de la tecnología, además de por el regreso de la, muchos años ausente, volatilidad. Esto explica que cada vez haya más expertos que empiezan a mencionar la posibilidad de que esa hegemonía del estilo growth esté cerca de acabarse. "Empezamos a ver que estamos al final del ciclo growth y la vuelta del value, sobre todo en EEUU", apunta Beatriz Barros de Lis, responsable en España de Axa IM.

En este contexto, cada vez son más los gestores que se autodenominan value en España (Bestinver, Magallanes, Buy&Hold, AzValor...) que están virando hacia esa área sus carteras internacionales, y no solo a esa ya que en el último año también se ha visto cómo la exposición a mercados de fuera de la zona euro (Asia, Norteamérica y Reino Unido) no ha hecho otra cosa que aumentar, al tiempo que menguaba la cartera de la eurozona.

De esas gestoras, tanto Cobas AM, la firma de Francisco García Paramés, como AzValor, en manos de sus ex socios Álvaro Guzmán, Beltrán Paragés y Fernando Bernad, han sido las más activas en esos movimientos migratorios. Así, Cobas Selección cuenta ya con un 18% de su cartera invertida en compañías norteamericanas (de ahí que el año pasado optara por empezar a cubrir divisa por primera vez en su historia) mientras que ese porcentaje sube hasta el 38% en el caso de AzValor Internacional sobre todo por el alto peso en el sector minero que tienen. "Durante mucho tiempo la apuesta para acercarnos a esos negocios globales la hemos hecho a través de firmas europeas pero desde que pusimos en marcha AzValor ya empezamos a percibir que las empresas en Europa estaban muy caras y empezamos a encontrar nichos en otros mercados", afirma Beltrán Paragés. De hecho, en su fondo bandera pesan más regiones como EEUU o Reino Unido de lo que pesa la eurozona.

Otra de las claras apuestas es Asia, donde por ejemplo Paramés tiene ya el 20% de su cartera invertida. Las causas las explica Sid Choraira, responsable de Análisis de Amiral Research en Singapur: "Muchas compañías asiáticas están empezando a fijarse mucho en los retornos a sus accionistas y están empezando a abrir la puerta al cambio con altos niveles de caja". No es de extrañar, por tanto, que todos los fondos value que invierten a escala global cuenten con compañías asiáticas en cartera ya que, según explica Gabriel de Garnica, responsable de Desarrollo de Negocio de Metagestión, "de lo que se trata es de invertir en compañías que ofrecen oportunidades en mercados más eficientes".

La oportunidad del 'Brexit'

Pero si hay una región que todos los gestores value españoles señalan como su nuevo Dorado, esa es Reino Unido. "Lo que está claro es que en Reino Unido está el mercado por los suelos porque se ha visto muy afectado por el Brexit y si no tenemos más de nuestra cartera en este mercado es porque por folleto no podemos invertir más de un determinado patrimonio por un tema de divisa", afirma Julián Pascual, presidente de Buy&Hold. Bestinver es otra de esas gestoras que ven al Brexit como una gran oportunidades aunque advierte: "Vemos oportunidad en algún segmento, sobre todo en los más cíclicos pero hay que contar con analistas que conozcan el mercado".

