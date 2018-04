'Billions' recomienda apostar contra las "buenas" ideas de Elon Musk

Mientras sigue avanzando la trama principal de la tercera temporada de Billions -la batalla legal entre la Fiscalía y Bobby Axelrod-, del cuarto capítulo Invertir como el fondo más famoso de la TV extrae dos enfoques de inversión que avanzan de forma paralela: por un lado, una empresa de energía solar y, por otro, una compañía dedicada al desarrollo de viajes aeroespaciales. Cualquier parecido con Elon Musk y sus SolarCity y SpaceX... ¿es pura coincidencia?

La primera estrategia comienza a plantearse en una conversación entre Bobby Axelrod, quien a pesar de su incapacitación para gestionar sigue interviniendo en el mercado, y Oscar Longtrack, un empresario de paneles de energía solar. El marco es una conferencia para reunir fondos para una ONG que tiene como objetivo llevar la energía solar a países centroafricanos.

-Oscar Longtrack: Las ONGs han devenido en máquinas de sentirse mejor. Les das 10 millones, te dan las gracias. Piden de nuevo, les das de nuevo. Pero en la reunión de la próxima junta aportaré una idea drástica. World-Aid (el nombre de la ONG) debe poseer la empresa que fabrica los paneles.

-Bobby Axelrod: Rayveon Solar.

-O. L.: Eso es. De esa forma cuando se extienda el uso de paneles, World-Aid saldrá beneficiada y acabará siendo autosostenible.

Y aquí el concepto clave:

B. A.: FILANTROPÍA EMPRESARIAL.

(...)

O. L.: La filantropía empresarial es el futuro

Básicamente, esta conversación refleja cómo el interés empresarial puede estar detrás de acciones consideradas altruistas. Cuántas fundaciones de las grandes empresas destinan un dinero cada año a la beneficiencia. Sin embargo, a veces, el blanqueo de una marca pasa a un segundo plano cuando puede haber un beneficio futuro, como es el caso de este empresario y su negocio de energía solar, primera referencia a Elon Musk y su firma Solar City. Para aquél que, como el gestor del hedge fund, vea una oportunidad en este sector, aquí una tabla con las principales firmas de esta industria:

Bobby intentará usar su influencia en la ONG para que esta operación se lleve a cabo, pero él quiere sacar su propio beneficio, ya que se plantea tomar posiciones en Rayveon Solar antes de que esto suceda y salga a la luz, lo cual será un pelotazo para su cotización. Es decir, no sólo estará usando información privilegiada sino que prevaricará desde su posición de poder en la Junta del organismo.

En una conversación con su mano derecha, Wags, sobre cómo hacer que Taylor -la actual gestora del fondo AXE Capital- acepte esta nueva idea de inversión, Bobby sentencia: "Todo depende de qué pueda más, si el miedo o el dinero".

Ya en la parte final del episodio, Bobby Axelrod, de forma astuta y utilizando una psicología inversa bastante básica, consigue que la Junta (que inmediatamente después lo expulsa) de la ONG apruebe establecer un fondo para invertir en Rayveon Solar. Finalmente, Taylor Mason reconoce que "ha visto la jugada" y que, para camuflarlo, ha comprado una "cesta" o fondo indexado que tiene 10 firmas del sector, entre ellas, claro, Rayveon Solar. Aquí los ETFs con exposición a esta industria que se pueden adquirir en el mercado europeo:

De forma paralela, el telediario anuncia el inminente despegue de una nave hacia la Estación Espacial Internacional. Esta nave está tripulada por Craig Heidecker, CEO de una empresa tecnológica (y amante de Wendy Rhoades) que tiene como objetivo llevar vuelos a Marte. Otra vez una clara referencia a Elon Musk, dueño de SpaceX (de hecho, este mismo lunes lanzó su cohete Falcon 9, qué casualidad).

Volviendo al análisis bursátil, un empleado de AXE Capital y Taylor valoran qué hacer con las acciones de esta empresa, las cuales tienen en cartera. Si lo logra, "despegarán como un cohete", bromeaban entre ellos, pero, si no, caerán en picado. Taylor señala que, aunque quiere que lo logre, cree que no lo conseguirá, por lo que ordena vender en corto los títulos (estrategia de inversión por la cual se toman prestadas acciones para venderlas y posteriormente recomprarlas a un precio más bajo para devolverlas, obteniendo como rentabilidad la diferencia) y añade: "Apuesto contra su modelo de negocio, no contra su idea". Y es que a veces, el mercado castiga una buena idea llevada de forma equivocada. Un claro ejemplo es Tesla y la corrección que está sufriendo en las últimas semanas. Nadie duda de que el coche eléctrico es el futuro, pero sí de una empresa que acumula pérdidas año tras año.

Horas después, y como había previsto Taylor, el cohete falla y explota nada más despegar. El tripulante había fallecido. Sin embargo, algunos de los empleados de Axe Capital lo celebran ya que su venta en corto habrá sido un éxito. El dinero por encima de los valores éticos más básicos. Taylor, sin embargo, comienza a tomar conciencia del debate moral que suponen algunas operaciones bursátiles como esta y acude a Wendy como psicóloga, que le aconseja que "mientras estés aquí, quédate con la verdad que te dé dinero".

PUBLICIDAD