A los gestores les preocupa ya más la deuda que en 2008

El 41% de los encuestados cree que las empresas están muy apalancadas



500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones







Los gestores de fondos a nivel global no se muestran demasiado optimistas con los mercados. Según se desprende de la última encuesta de Bank of America Merril Lynch, elaborada entre el 6 y el 12 de abril, un 41% de los profesionales de la gestión cree que las empresas tienen un exceso de apalancamiento. Una cifra récord, incluso superior a la de 2008, cuando solo el 32% de los encuestados encontraba muy endeudadas a las compañías.

En realidad, si se observan los datos que ofrece FactSet, la deuda neta del S&P 500 podría alcanzar los 2,2 billones de dólares este año (sin incluir el sector financiero), frente a los 2,7 billones de 2017. Si bien es cierto que comparado con su Ebitda la ratio de apalancamiento del selectivo se espera que baje este año de 1,63 a apenas 1,04 veces en 2018.

Donde reside buena parte de este pesimismo de los gestores es en sus previsiones de beneficio. Según BofAML, solo el 20% de los inversores prevé que las ganancias mejoren durante los próximos 12 meses, lo que supone el porcentaje más bajo de los últimos 18 meses. El miedo a una guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue siendo el mayor riesgo de cola que observan. A pesar de ello, sólo un 13% de los encuestados creen que se acerca una recesión.

Cómo preparan sus carteras

Por clases de activo, y tras la volatilidad de la renta variable durante las últimas semanas (al calor, precisamente, de las citadas tensiones entre ambas potencias a lo que se une ahora también la preocupación por Siria) los gestores reducen su asignación a la renta variable en sus carteras a mínimos de los últimos 18 meses, hasta el 29%. Y eso que esto ocurre en un entorno que en BofAML denominan TINA (There Is No Alternative to Equities), es decir, no hay alternativas a la renta variable.

Por regiones, las mejoras de percepción señalan hacia Reino Unido, que experimenta la mejoría mensual más alta desde antes del Brexit (ya solo el 38% la infrapondera), siguen negativos con Estados Unidos y también reducen la asignación a la eurozona, que toca mínimos de 13 meses con el 34 por ciento que la sobrepondera (en octubre del año pasado la proporción era del 58%).

Al contrario, la asignación a materias primas mejora a niveles de abril de 2012. También la percepción de la renta fija, ahora la infrapondera el 55% de los encuestados, frente al 64% anterior.

Tras el escándalo de Facebook, la asignación a tecnología ha caído a mínimos de febrero de 2013: solo el 20% la sobrepondera.

PUBLICIDAD