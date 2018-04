Amazon vuelve a caer en Wall Street y se deja un 4% tras los nuevos ataques de Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a criticar el impacto sobre el sector de distribución minorista y el empleo en EEUU del gigante del comercio electrónico Amazon, cuyas acciones se dejan más de un 4% en la apertura del Nasdaq. Trump arremete contra el modelo fiscal de Amazon

En los primeros minutos de negociación, las acciones de la compañía fundada por Jeff Bezos se dejaban hasta un 3,54%, lo que equivalía a la pérdida de más de 20.000 millones de dólares (16.231 millones de euros) de capitalización bursátil de la multinacional, elevando a casi 100.000 millones de dólares (81.155 millones de euros) el peaje bursátil a raíz de los ataques de Trump.

"Solo los tontos, o peor, dicen que nuestro deficitario servicio de correos gana dinero con Amazon. Están perdiendo una fortuna y esto debe cambiarse. Además, nuestros minoristas que pagan sus impuestos están cerrando tiendas por todo el país...¡No hay igualdad de condiciones!", ha afirmado el presidente estadounidense en su cuenta personal en Twitter.

Only fools, or worse, are saying that our money losing Post Office makes money with Amazon. THEY LOSE A FORTUNE, and this will be changed. Also, our fully tax paying retailers are closing stores all over the country...not a level playing field!