Prem Thapar: "La masa de ahorro está en manos de los 'baby boomers' y muchos no pueden asumir volatilidad"

Entrevista a Prem Thapar, codirector de Inversiones de Lombard Odier

Prem Thapar, codirector de Inversiones de Lombard Odier. N. Martín.



Prem Thapa aterrizó en Lombard Odier hace tres años y ya ocupa uno de los cargos más relevantes de la firma: el de codirector de Inversiones en Europa, que compagina con el puesto con el que llegó al banco, el de consejero delegado y director general de la gestora de activos en España. Descárguese gratis la revista Inversión de elEconomista.

No duda al afirmar que este mercado, incluso con volatilidad, es más favorable para el inversor de renta variable que para el de renta fija, al menos "mientras los tipos de interés no superen a la inflación".

Hemos visto un enero muy alcista y un susto en febrero. ¿Qué ha cambiado en el mercado?

Lo que ha cambiado es la macro. Cuando se están empezando a limitar los estímulos monetarios, EEUU se ha descolgado con un proyecto de aumento del gasto fiscal muy fuerte que implica un déficit fiscal que ronda el 5%. Es un nuevo experimento tras el QE que implica una política monetaria restrictiva y una política fiscal laxa.

La consecuencia es que en niveles similares de déficit y bajada de impuestos lo vimos en tiempos de Kennedy y eso desencadenó una etapa muy inflacionista. Habrá inflación, crecimiento económico, más participación de los salarios en el PIB y mayor consumo, y eso se ajusta por la divisa. De ahí la caída del dólar y la volatilidad del mercado. En el peor de los escenarios, si el aumento del déficit llevase a una crisis financiera, los circuitos para implementar los QE ya están abiertos, por lo que se puede decir que estamos ante un escenario positivo para la renta variable en el corto plazo.

¿Se atreve a dar una estimación en cuanto a rentabilidad que pueda esperar un inversor en renta variable?

Es difícil pronosticar la rentabilidad porque en los últimos años hemos vivido con una intervención constante de los bancos centrales que provocaba que los activos financieros no cayeran y solo subían porque siempre había alguien comprando de todo. Ahora, con esa fuerza de retirada del mercado, veremos más volatilidad con picos y valles en esa tendencia alcista. En todo caso, en un entorno de crecimiento económico y beneficios empresariales y con subida de tipos, no será suficiente como para que los inversores se retiren de los activos de riesgo.

¿Cree que el inversor está preparado para asumir ese regreso de la volatilidad?

Hay que tener en cuenta que la masa del ahorro en países occidentales ha estado en los últimos años en manos de baby boomers, no de los jóvenes. La política del QE lo que pretendía era forzar a que la gente asumiese riesgos para que subieran los precios de los activos de riesgo. Todos esos que han ido asumiendo riesgo en los últimos 10 años ahora son mucho más mayores y están asumiendo un riesgo por encima del perfil que le corresponde y no están preparados para ver ahora volatilidad, porque se acercan a su edad de jubilación.

¿Habrá entonces un trasvase de bolsa a renta fija, más con el bono americano en el 3%?

Lo que determinará que cambie el flujo de renta variable a renta fija no solo es el tipo nominal, sino el tipo real. Si te retribuyen por encima de la inflación podrás dejar de asumir riesgos, pero si no, no, porque intentarás rentabilizar el ahorro. En EEUU se habla de entre tres y cuatro subidas de tipos, pero en Europa estamos muy lejos y mi problema como gestor es que el 50% de la deuda emitida en Europa sigue estando con tipos negativos, por lo que no veo una reacción brusca por parte del BCE.

¿Qué nivel del euro/dólar puede seguir siendo cómodo para el BCE?

Creo que en el pasado los bancos centrales se han coordinado para fijar sus intervenciones verbales y mantener el cambio en una determinada banda, pero ahora el euro/dólar ya no está en sus manos. EEUU se ha descolgado con un déficit muy fuerte y ese ajuste puede continuar hasta 1,30 ó 1,40. En todo caso, en algún momento veremos medidas fiscales similares en Europa y a partir de ahí la situación se dará la vuelta.

Hay consenso en que, en renta variable, Europa lo hará mejor que EEUU, ¿está de acuerdo?

Siempre he visto EEUU más caro que Europa y siempre se ha dicho, pero la realidad es que el modelo económico americano es más flexible y se adapta mejor al cambio, pero hay un límite de valoración. A medio plazo, sí vemos más valor en Europa que en EEUU por un tema de valoraciones.

¿El mercado español es una de regiones que podría sobreponderar en las carteras?

Sí, porque en España hay un peso muy elevado de bancos en las capitalización -18% entre bancos y aseguradoras-, por lo que el Ibex está muy posicionado. Además, también se beneficia del buen momento de los mercados emergentes gracias a su exposición a Latinoamérica. Es una buena opción cuando se pase la demonización que ha tenido por el tema político y, hasta que no se disipe el miedo que implica el independentismo catalán, seguirá siendo una región penalizada.

Además de los bancos, las socimis también pueden tener mucho recorrido, así como las empresas que se beneficien de las tendencias mundiales como el plan de infraestructuras de Trump, con compañías como Acciona, ACS, FCC y también Arcelor y Acerinox, que están expuestas al coste del acero. En general, nuestra apuesta va más hacia sectores cíclicos que a sectores regulados, ya que se trata de posicionar las carteras hacia un entorno inflacionista, porque el proteccionismo es inflacionista, y eso juega a favor de la renta variable y en detrimento de la renta fija.

¿Cómo ve al inversor español? ¿Ahorra lo suficiente?

España tiene un problema serio en complementar las pensiones públicas. La pensión pública en España no es tan generosa como se cree, porque no es tanto compararlo con otros países, sino analizar lo que se puede comprar con 700 euros al mes. Es imposible que el consumo en España crezca si vamos a tener a uno de cada tres ciudadanos viviendo con 700 euros al mes.

En cuanto a cómo invierten los españoles, hay algo curioso, porque tanto españoles como italianos tenemos miedo a la subida de tipos ya que recordamos el batacazo de la renta fija cuando los fondos llegaron a caer un 30%, y durante los años de bajada de tipos hemos seguido con ese pánico. Por eso, en el sur de Europa tienen más ponderación a activos de riesgo que en el resto.

