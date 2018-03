La CNMV obligará a los minoristas a reconocer por escrito que compran productos "difíciles de entender"

No sé donde está la libertad personal de la gente. Yo no compro lo que no quiero por mucho que me intenten convencer. Si un producto es complejo pues que prohiban su comercialización. Lo que no puede ser es que vaya usted a comprar algún producto financiero y se vea obligado a firmar un montón de panfletos que no se va a leer, porque sería interminable su lectura.



Todo el mundo quiere quitarse responsabilidades de encima. Si lo tomamos tan a pecho no se podrían ni abrir cuentas bancarias ya que mucha gente no sabe que es el TAE ni seguramente tiene claro que garantía de depósitos tiene. Rizando más el rizo, hay infinidad de asuntos con la Administración que son difíciles de entender y que nadie clarifica de oficio. En fin, que cuando vaya al banco a comprer acciones no quiero ya que me den la vara con tantas preguntas y firma de papeles.