Renta 4: "El bitcoin no es ni una divisa ni una materia prima, pero no hay una sección para clasificar el aire"

Sánchez-Quiñones considera que el bitcoin es "una burbuja tremenda"

"Las criptomonedas van a existir, pero las van a emitir los bancos centrales"



Jesús Sánchez-Quiñones, director general de Renta 4, considera que el bitcoin es "una burbuja tremenda". Además, recuerda que sus futuros se negocian en dos mercados bajo el apartado de materias prima, pero cree que seguramente sea así por descarte: "No es una divisa ni una materia prima pero no hay una sección en la que se clasifique el aire", asevera.

El bitcoin sigue en boca de todos. El último en hablar de la criptomoneda ha sido Warren Buffett. ¿Qué se puede esperar a largo plazo?

He leído la opinión de Buffett y coincido con él. Va a tener un mal final. La gente joven solo habla del bitcoin y solo invierte en bitcoin. Es el tema de conversación para todos. El problema aparece cuando algo parece que solo sube me recuerda a lo que pasó con Terra. Empezó a 11 euros y acabó a 150. Fue solo en 3 meses y cuando el primer día triplica su valor el que no ha invertido parece que es el único tonto que no ha comprado acciones. Pero hay que preguntare qué hay detrás. Hay más de 1.300 criptomonedas. Aún suponiendo que vayan a ser el futuro, ¿por qué va a triunfar el bitcoin? Es una burbuja tremenda. Las criptomonedas van a existir, pero las van a emitir los bancos centrales.

¿Es una divisa o es un activo?

En los dos mercados en los que cotiza como derivado está considerado una materia prima. Pero hasta dónde yo sé las materias primas se utilizan en un proceso industrial. No es una divisa y tampoco es una materia prima pero no hay una sección en la que se clasifique el aire

Ha aumentado al temor a que estalle la burbuja en la renta fija. ¿Van a permitirlo los bancos centrales?

Que los tipos van a subir parece obvio. Pero los bancos centrales no se pueden permitir que haya un rally tremendo de los bonos. También es cierto que las rentabilidades suben 10 puntos básicos y parece un rally impresionante. El bono de EEUU está prácticamente en el nivel en el que estaba cuando llegó Trump y la rentabilidad del bono portugués se ha reducido a la mitad en menos de 12 meses. Habrá un repunte pero será controlado.

El Ibex ha arrancado el año muy fuerte, con una subida del 4% en apenas unos días, cuando las estimaciones de beneficio apenas apuntan a un incremento del 7%. ¿Puede suponer esto un freno para el índice?

Habría que mirar cada empresa por separado. Este miércoles solo ha subido la banca por las expectativas de subidas de tipos. Si suben tipos a largo plazo el beneficiado va a ser la banca. Si el precio del dinero se eleva más de lo esperado el incremento del beneficio será mayor. Lo que está claro es que nadie espera que la bolsa siga subiendo a este ritmo, pero a corto parece que se obvia cualquier riesgo y nadie quiere quedarse fuera de la subida.

El euro ha arrancado fuerte el año y los analistas esperan que siga subiendo. ¿Es compatible una subida de las bolsas con un alza del euro?

Sorprendentemente, las exportaciones alemanas han tenido un comportamiento fantástico a pesar del euro y eso se verá en la cotización de las empresas más exportadoras del país. Lo que está claro es que por encima de 1,20 dólares el BCE se encuentra incómodo, por lo que parece difícil que el euro suba mucho más.

En EEUU el tema principal está siendo la reforma fiscal y la repatriación de beneficios. ¿Está ya todo descontado? ¿Puede verse una subida fuerte de los buyback y los dividendos?

Probablemente no esté descontando del todo. Y el impacto lo veremos en los resultados trimestrales de 2018. Es gasolina para el fuego de la subida. En cuanto a la repatriación, no parece que vaya a tener tanto impacto sobre la retribución como se esperaba. Una de las medidas tomadas es que se limita la deducibilidad de los intereses. El 75% del dinero que está fuera de EEUU corresponde a las tecnológicas y es probable que destinen una parte importante a reducir deuda más que a recomprar acciones. Seguirán aumentando, pero no tanto como se podía pensar.

