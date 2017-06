'Cobas Iberia' bate a toda la industria española en sus primeros tres meses

Es la 'boutique' que más dinero ha captado en 2017: 723 millones de euros



Francisco García Paramés, presidente de Cobas, ha vuelto a la industria de la gestión española -no a la europea- por todo lo alto. Según los datos de Morningstar, desde el pasado 3 de abril (fecha en la que se empezaron a comercializar activamente sus fondos) Cobas Iberia, su producto bandera de bolsa española, acumula una rentabilidad cercana al 10%. Lo que lo convierte en el mejor resultado desde la misma fecha entre todos los productos de la categoría que se pueden comprar en España (se ha tenido en cuenta esta fecha de inicio para todos -ver gráfico-). Eso sí, solo gestiona un patrimonio de 37 millones de euros.

Mucho se había hablado de cómo sería su vuelta a los mercados, desde que aquel 23 de septiembre de 2014 saliera abruptamente de Bestinver. No obstante, su cláusula de no competencia le mantuvo alejado de la industria hasta hace unos meses, cuando presentó su nuevo proyecto. Si bien en un primer momento empezó a comercializar Cobas Selección, de renta variable europea, bajo el paraguas de Inversis, no fue hasta el mes de marzo cuando lanzó uno de sus productos más esperados, el de bolsa española. Y a pesar de que aún no se conocen muchos detalles sobre su composición, los datos dejan entrever su buen criterio.

En concreto, fuentes cercanas a su entorno desvelan a elEconomista dónde reside la clave de su éxito. La compañía que más pesa en Cobas Iberia es Elecnor, dedicada al sector de infraestructuras y energías renovables y cuyos títulos se revalorizan un 41% en bolsa desde comienzos de año. Sus otros dos estandartes son, según explican estas mismas fuentes, Vocento y el holding portugués Semapa (con empresas en los sectores del cemento, la pasta de celulosa y papel) cuyos rendimientos se cifran en el entorno del 26% y del 28%, respectivamente. De hecho, cuando en abril se supo que el gestor se había hecho con el 3% de Vocento a través de la sociedad Barnibla, repartida entre varios fondos, la editora se disparó un 9%.

Su gran rival, azValor Iberia, gestionado por sus pupilos Álvaro Guzmán y Fernando Bernad, se coloca muy cerca por rentabilidad. Gana un 9,19% en este periodo, según los datos que ofrece Morningstar. Es el que más se acerca, seguido de Magallanes Iberian Equity de Iván Martín, que roza el 7,6%.

El podio se compone por tres productos de la misma filosofía, ¿coincidencia? Precisamente en este periodo el Ibex 35 apenas ha repuntado un 3,6% y se han sucedido escándalos como el de Popular, algo que ha hecho mella en muchos productos más ligados al índice.

No es el que más dinero capta

Otro aspecto sobre el que se había debatido era la capacidad de Paramés para atraer capital. Y en este sentido hay que decir que, si bien se encuentra ente los productos que más entradas de dinero nuevo han acaparado desde el pasado 3 de abril, otros cuatro fondos de bolsa española han captado más capital: Caixabank Bolsa Gestión España Estándar, cuyas suscripciones netas se elevan hasta 184 millones de euros en este plazo; Santander Small Caps España (86 millones), EDM-Inversión (84 millones) y Caixabank Bolsa All Caps España Estándar (39 millones). Todos por delante de los 20 millones de euros que, según los datos de Morningstar, ha reunido Cobas Iberia.

Eso sí, a nivel gestora, Cobas Asset Management se sitúa entre las más exitosas de 2017. Y esto se explica por su éxito en renta variable internacional con su ya mencionado Cobas Selección. En concreto, según los datos de Inverco, a cierre de mayo era la sexta gestora española con más suscripciones netas (723 millones de euros desde enero, de los que 675 millones corresponden a sus fondos de renta variable internacional), por detrás de BBVA, Bansabadell Inversión, Ibercaja Gestión, Bankia Fondos y CaixaBank. Lo que la convierte en la firma independiente que más dinero ha captado en lo que va de 2017.

Y eso a pesar de que sus resultados se quedan algo por detrás de lo esperado: según Morningstar, Cobas Selección gana solo un 2,99% desde comienzos de año, frente al 17% de Valentum, el mejor producto. Según sus últimos datos públicos, Paramés invierte las mayores posiciones del producto en Arytza, una empresa suiza líder en el sector panadero; la química Israel Chemicals; la compañía de transporte marítimo Teekay Corp y su filial Teekay LNG; y el fabricante de automóviles japonés Hyundai Motor. Una rentabilidad que lo sitúa en penúltima posición, solo por delante de azValor Internacional, que repunta un nimio 0,67%.

También tiene dos fondos globales: Cobas Grandes Compañías y Cobas Internacional, que pierden algo más del 4% desde su nacimiento frente a sus homólogos, según los datos de Morningstar.

20 Millones de euros

Es el dinero nuevo que ha captado Cobas Iberia durante sus tres meses de vida, lo que lo sitúa como el quinto fondo que más ha atraído en este plazo.

2,99%

Es lo que sube su producto Cobas Selección en lo que va de año, situándose en penúltima posición en su categoría, fondos de bolsa europea de capitalización flexible.

