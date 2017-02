Los traders y las salas de operaciones bursátiles podrían tener los días contados

"Lo último en lo que pensamos ahora es en aumentar las contrataciones"

La automatización está jugando cada día un papel más relevante

Foto de Getty



OPERE CON EL BROKER MÁS BARATO Acciones España 2€ + 0.04% (Max 10€). Canon de bolsa incluido

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95€ + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

• En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.







La negociación bursátil está en pleno auge, tanto para los bancos estadounidenses como para los europeos. Las operaciones se están incrementado tras las victorias de Donald Trump y del Brexit, pero los días de gloria de salas de operaciones bursátiles, que llegaron a ser tan grandes como campos de fútbol, parecen más lejanos que nunca. Por su puesto, los traders también están dentro de todo este entorno en peligro de extinción.

Arrastrando aún las consecuencias de la crisis financiera global de 2007-2009 y las posteriores restricciones regulativas, los bancos (ahora muy concienciados respecto a los costes) no quieren más traders, ante la incertidumbre de si durará esta recuperación.

"No hay hambre de contratación alguna", asegura a Reuters Jason Kennedy, director ejecutivo en Londres de la empresa de contratación Kennedy Group. "Los gestores no saben si el buen momento es real o no, si estamos o no en una burbuja. Lo último que están haciendo es acelerar (el ritmo de contrataciones), solo para darse cuenta de que no hay nada detrás".

Los convulsiones el año pasado debido al referéndum británico a favor de abandonar la Unión Europea (UE) y la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos han dado alas a una escalada de la volatilidad del mercado y la actividad bursátil, los ingresos y los beneficios de los bancos.

Sin embargo, esto no significa que se recupere el número de traders, pues los bancos no están optando por aquellas salas de mercado abarrotadas con cientos de operadores que existían antes de la crisis. Por el contrario, están invirtiendo en más sistemas de operaciones automáticas.

El mayor banco de Europa, HSBC, ha empezado a recortar alrededor de un centenar de puestos de alta responsabilidad en su división de banca de inversiones en todo el mundo el mes pasado, según fuentes con conocimiento directo del asunto, que no dijeron cuántos de estos eran traders.

No a las contrataciones

Se prevé que el mayor prestamista alemán, Deutsche Bank, acabe con aproximadamente uno de cada cinco puestos de trabajo relacionados con la negociación de acciones, según fuentes, y reducirá los pagos y los bonos.

Incluso los pesos pesados de Wall Street, que han sacado tajada del momento de crecimiento, se han vuelto cautelosos respecto a cuándo cambiará el rumbo. Algunos de ellos han ofrecido a sus empleados primas más jugosas para prevenir su marcha en vez de alimentar su nómina.

"Siempre preferiríamos hacer más que menos", dijo una fuente de una importante compañía bursátil de Wall Street. "No buscamos aumentar las contrataciones. La nueva tecnología ayudará", dijo a Reuters esta fuente. "Siempre vamos detrás de un incremento de la productividad. A veces, decir que vamos a contratar a mucha gente es una señal de enorme estupidez".

Los mayores beneficios bursátiles han venido de la renta fija, el negocio de divisas y las materias primas (agrupadas bajo las siglas FICC). Los cinco principales bancos estadounidenses lograron en el cuarto trimestre 10.500 millones de dólares en ingresos por transacciones de FICC y 14.100 millones en los tres meses previos.

El total de 24.600 millones de dólares para la segunda mitad del año pasado supuso un aumento del 37% respecto a los 17.900 millones del mismo período de 2015. Solo cuatro de los principales bancos europeos -Credit Suisse, Deutsche Bank y los franceses Société Generale y BNP Paribas- han informado de sus resultados del último trimestre hasta ahora. También ellos dijeron que los ingresos por transacciones de FICC se habían incrementado, si bien no tanto como en el caso de sus rivales de Wall Street, y que sus resultados de intercambio de acciones habían sido desiguales.

El control de costes

En los últimos años, los bancos han contratado sobre todo en dos áreas. Una de ellas es cumplimiento regulatorio, para hacer frente al aluvión de nuevas reglas impuestas por las autoridades estadounidenses y europeas, así como para prevenir los comportamientos irregulares anteriores a la crisis que implicaron enormes sanciones para los bancos. La otra es la tecnología, de cara a aumentar la eficiencia.

Pero las transacciones bursátiles son otra historia. Según Coalition, una firma de análisis de la industria, la cifra total de empleados en primera línea del área FICC (teniendo en cuenta ventas, negociación bursatil e investigación) en los 12 bancos más importantes del mundo cayó a los 17.479 empleados el año pasado desde los 18.755 del año anterior. Esto supone un 7% menos y marca una caída de casi el 25% desde 2012.

En los bancos europeos se ha producido un profundo saneamiento. Los empleados relacionados con las transacciones de FICC se ha reducido en un 30% desde 2012. Es casi el doble que en los bancos estadounidenses.

El director de operaciones sobre tipos de interés de otro importante banco estadounidense asegura que la automatización juega un papel cada vez más importante y que ha afectado a alrededor del 20% de la plantilla de su división.

Además, los bancos siguen confiando en restar edad y experiencia a las mesas de operaciones, en las que los corredores de gran responsabilidad y largo recorrido están siendo sustituidos por recién graduados y trabajadores en prácticas, intentando así reducir costes.

"En los últimos tres o cuatro años, hemos invertido mucho en la 'población joven'. Como porcentaje de nuestro negocio bursátil, se ha incrementado materialmente", asegura el director de operaciones de tipos de interés.

PUBLICIDAD