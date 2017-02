Somos malos en educación financiera, pero superamos a franceses e italianos

España ocupa el séptimo lugar sobre diez



La educación financiera de España es mala, pero peor aún es la de Francia, Italia o Portugal. No es ningún consuelo, sino una de las conclusiones que se extraen de las encuestas que Allianz Global Investors ha realizado en 10 países europeos para medir la cultura financiera de sus poblaciones y cuyas conclusiones publica ahora en un estudio, del que se desprende que España es el séptimo país de Europa en cuanto a conocimientos financieros.

Tras preguntar a 1.000 personas en cada uno de los países sobre los que esta firma ha preparado este estudio, llamado When will the Penny Drop: Money, financial literacy and risk in the digital age, Allianz concluye que ?los europeos tienen niveles preocupantemente bajos de educación financiera? así como dificultades para entender la relación que existe entre la rentabilidad y el riesgo.

Lo que peor se entiende, dicen, es la diversificación del riesgo. Y lo que mejor, el concepto de interés, de tasa e inflación. Si se miden los conocimientos en términos generales, Alemania, Austria y Suiza son los países que sacan más nota en este particular examen.

En el caso concreto de España, llama la atención que solo uno de cada diez encuestados resolvió bien todas las preguntas sobre cultura financiera general, así como las de riesgos. Si se separan ambas pruebas, alrededor del 54% de los españoles respondió correspondientes a las cuestiones básicas de educación financiera mientras que solo el 14% logró lo mismo a la hora de resolver los problemas sobre el riesgo.

Otra de las conclusiones respecto a nuestro país es que, por edades, los jóvenes entienden peor los conceptos básicos que la población de mayor edad pero, en cambio, lo hacen mejor cuando se trata del riesgo.

El español, el que más prefiere la cuenta bancaria

En un país conservador por naturaleza, este estudio refleja también que el español es el más propenso a preferir la cuenta bancaria antes que otro producto de inversión, en comparación al resto de Europa, sobre todo entre los encuestados mayores de 50 años.

