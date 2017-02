Las subidas en el oro y la rentabilidad de los bonos atisba similitudes con crisis bursátiles del pasado



OPERE CON EL BROKER MÁS BARATO Acciones España 2€ + 0.04% (Max 10€). Canon de bolsa incluido

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95€ + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

• En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.







Con el Dow Jones y el Nasdaq tocando nuevos máximos y el S&P 500 acumulando una rentabilidad del 2,5% en lo que llevamos de año, el efecto Trump no termina por disiparse en la bolsa americana. Sin embargo, el tedio y las dudas generadas por la agenda política del presidente se dejan notar sobre el parqué, ya que el S&P 500 no ha sufrido una subida o una bajada del 1% en alrededor de 40 sesiones consecutivas, según Bespoke Investment Group. De hecho, el indicador no ha sufrido una caída diaria de más de un 1% durante 80 jornadas bursátiles, algo que no ocurría desde noviembre de 1996.

En estas circunstancias, los expertos buscan señales que indiquen qué podría generar un movimiento brusco en los mercados y Michael Hartnett, estratega jefe de inversión en Bank of America Merrill Lynch parece haber detectado síntomas preocupantes. En un informe distribuido entre sus clientes, Hartnett presta especial atención a la evolución de los precios del oro y el incremento en la rentabilidad de los bonos.

"Atentos a la combinación de un incremento en la rentabilidad de los bonos y el aumento en los precios del oro ya que suelen anticipar volatilidad en el mercado", avisa. Un mensaje que vino acompañado por un repaso a la historia más reciente. Tanto en el mercado bajista de 1973 y 1974 así como en el Lunes Negro sufrido en 1987, ambos eventos "estuvieron precedidos por tres trimestres de incrementos en la rentabilidad de los bonos y una subida en los precios del metal precioso", justifica.

Esta dinámica, de sostenerse en el tiempo, refleja el acecho creciente de las presiones inflacionistas, lo que forzaría a la Reserva Federal a subir tipos de interés, quizás de forma más abrupta de lo previsto. Este tipo de movimientos suele frenar la expansión económica y tiene un impacto negativo para los mercados de renta variable, según señala la CNBC.

Las divisiones al respecto comienzan a aflorar en el seno del Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal (FOMC, por sus siglas en inglés). El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, con poder de voto, ha asegurado que el banco central estadounidense debería mantener su política monetaria en términos relativamente acomodaticios. Este mensaje se distancia del de su homólogo en la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, quien el lunes declaró que apoyaría un subida de tipos de interés de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria de marzo. Harker consideró que tres subidas de tipos este año serían adecuadas.

Entonces, ¿debemos preocuparnos?. De momento, no, pero de acuerdo al informe de BofAML debemos estar atentos. Es cierto que la onza de oro ha subido durante cinco de las últimas 6 semanas hasta superar los 1.230 dólares pero todavía se mantiene por debajo de los 1.275,40 dólares alcanzados el pasado 8 de noviembre, cuando los estadounidenses acudieron a las urnas. Por su parte, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años sí han sufrido un avance considerable llegando a situarse en el 2,6% y ahora operando cerca del 2,4%.

PUBLICIDAD