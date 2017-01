La bolsa de EEUU ha triplicado su precio durante el mandato de Obama

Entre las grandes, Apple es la que más ha subido, un 975%

Barack Obama, Reuters



Cuando el 44 presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, accedió a la Casa Blanca a comienzos de 2009, la situación que vivía el país es muy distinta a la que ahora queda en manos de Donald Trump. En medio de las dudas sobre su capacidad para dirigir el país más importante del mundo -el Wall Street Journal llegó a asegurar que "el radicalismo de Obama está matando al Dow Jones"-, el primer presidente negro de la historia del país se enfrentó a la peor crisis de los últimos 80 años.

Ahora, el dirigente demócrata abandona la Casa Blanca con un rating de aprobación del 60%, según la última encuesta de la CNN, su marca más alta desde el mes de junio de su primer año al frente del país.

Este viernes día 20 de enero se celebra la investidura de Donal Trump, a la que se prevé que asistan el viernes hasta 900.000 personas, estará marcada por tres días de celebraciones, incluido el clásico desfile desde el Capitolio a la Casa Blanca. Trump y Mike Pence tomarán posesión como el cuadragésimo quinto presidente y el cuadragésimo octavo vicepresidente de Estados Unidos, respectivamente, en un acto solemne en el Capitolio que acaparará la atención mundial.

Las grandes cifras

Las cifras macroeconómicas son bien conocidas: el mandatario deja su puesto habiendo lograr reducir el porcentaje de parados desde el 10% que llegó a tocar en 2009 hasta el 4,7%, se han creado 9 millones de empleos y, según los datos de FactCheck.org, los beneficios empresariales han subido un 166%. Esto se ha traducido en un comportamiento exitoso de los mercados que, apoyados por la política monetaria de la Fed, han dado importantes retornos.

Cuando Barack Obama tomó posesión, el S&P cotizaba en los 805 puntos. Ahora, el selectivo casi ha triplicado su precio y se sitúa en la zona de los 2.275 puntos, lo que implica una subida anualizada de más del 16%. De acuerdo con los datos recopilados por Forbes, este es un comportamiento muy superior al que tuvo durante el mandato de Geroge W.Bush, en el que el S&P 500 retrocedió más de un 30%, pero algo peor que el de Clinton, que logró un retorno anualizado del 17%.

Así, sorprende que desde la administración norteamericana no se haya hecho mucho hincapié en la gran actuación de los mercados bajo el mandato de Obama. "En un ambiente en el que un alto y creciente porcentaje de los americanos, no cree, no le importa o no tiene ningún dinero en el mercado de acciones, esto se ha convertido, en cierto modo, en una especie de patata caliente política", explicaban ya en junio desde la firma americana Bespoke. "La realidad es, en cualquier caso, que las acciones lo han hecho excepcionalmente bien mientras Obama ha estado a cargo del país", completan desde la casa de análisis.

Los cambios y los ganadores

En los casi ocho años que Obama ha estado al frente de Estados Unidos, el panorama empresarial también ha cambiado sustancialmente. De las cinco mayores compañías del S&P, solo Microsoft se colaba en este mismo ranking a comienzos de 2009. Alphabet, matriz de Google, ni siquiera cotizaba en el parqué. Mientras, Apple -la mayor empresa del mundo, con un valor de 630.000 millones de dólares- y Amazon alcanzaban una capitalización inferior a los 75.000 millones de dólares.

El gran ganador de la era Obama en el parqué ha sido una empresa de cosméticos: Ulta Salon, Cosmetics & Fragance, una firma que se ha revalorizado casi un 4.400%. Mientras, la segunda empresa con mayor éxito ha sido Netflix, que se apunta un 3.000%. El servicio de suscripción por Internet ya alcanza un valor en bolsa de 57.000 millones de dólares y también ha comenzado 2017 en plena forma, con una subida de más del 7%.

En el caso del Dow Jones, sus 30 componentes han logrado ascensos en el periodo, si bien el selectivo ha subido bastante menos que el S&P -un 150%-. Apple ha sido la compañía que ha salido mejor parada, con una revalorización del 975%, seguida por Visa, que se apunta un 666%.

