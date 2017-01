El euro tiene recorrido hasta los 1,1 dólares tras el ataque de Trump a China

Puede subir un 3%, aunque no es un cambio de tendencia

El presidente calificó al dólar de "demasiado fuerte"

EURUSD 1,0711 +1,10% Llévate la cotización

a tu web

OPERE CON EL BROKER MÁS BARATO Acciones España 2€ + 0.04% (Max 10€). Canon de bolsa incluido

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95€ + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

• En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.

¿Debería comprar acciones en 2017? Si tiene 350.000 euros, descargue nuestra guía para conocer las perspectivas de los mercados de Fisher Investments España.







Durante los últimos tres años, desde que el euro empezó a debilitarse frente al dólar estadounidense, muchos expertos han reseñado que el cruce podría llegar a la paridad por primera vez en la historia, desde que se puso en circulación hace 15 años, en enero de 2002. A principios de 2014 el euro cotizaba en el entorno de los 1,40 dólares y, debido a las divergencias de las políticas de la Reserva Federal -Fed- y el Banco Central Europeo -BCE-, el cruce ha perdido un 23% en ese periodo, llegando a tocar los 1,038 dólares el pasado 20 de diciembre, un nivel que no se veía desde finales de 2002. Sin embargo, el par parece haber cambiado de rumbo durante las últimas semanas y ha escalado posiciones hasta superar los 1,065 dólares, una resistencia importante, que podría abrir la puerta a que el euro suba un 3% adicional y ataque los 1,10 dólares, según el análisis técnico de los expertos de Ecotrader, el portal de estrategia de elEconomista. Sin embargo, como explica Joan Cabrero, su director de estrategia, el movimiento de momento "no es un cambio de tendencia", si no un rebote, dentro de una tendencia bajista para el cruce. Por ello, hay que ser cautos a la hora de invertir, ya que los alcistas no las tienen todas consigo según el análisis técnico.

El último rally alcista que ha vivido el euro tiene más que ver con la debilidad del dólar que con la propia fortaleza de la divisa europea. De hecho, el avance que llegó a superar el 1% para el cruce, estuvo directamente relacionado con las declaraciones de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, quien destacó en una entrevista a The Wall Street Journal, refiriéndose a China, que la moneda norteamericana es ahora "demasiado fuerte", una circunstancia que hace menos competitivas hacia el exterior a las empresas estadounidenses. "Nos está matando", declaró el magnate, y los inversores dejaron claro que el polémico presidente también va a mover al mercado de divisas: el billete verde ha caído en sus 10 cruces más negociados, y frente a prácticamente todas las monedas de países emergentes.

Desde Ebury, firma de servicios financieros especializada en divisas, esperan que "en 2017 la fluctuación de las monedas se vea más influida por los acontecimientos políticos que por factores económicos o de política monetaria".

¿Moverá Trump a las divisas?

CMC Markets opina que ya ha demostrado que puede afectar a las divisas, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con el peso mexicano. La firma destaca que "en el caso del euro no sería diferente", pero añade que "estas repercusiones sólo tendrán un impacto en el momento, si no van acompañadas de una política monetaria o de un evento de calado que tenga influencia importante". No hay que olvidar que los avances del dólar responden a las expectativas de más subidas de tipos -la Fed espera tres incrementos en 2017-, y desde CMC añaden que "Trump no podría revertir esta tendencia sólo con este tipo de mensajes, ya que deberían venir acompañados de un cambio significativo en la política monetaria u otro factor de igual relevancia".

A pesar de que el dólar reaccionó a las palabras de Trump con caídas, prácticamente en todos sus cruces, el presidente electo podría estar refiriéndose en sus declaraciones al cruce que mantiene su moneda con el yuan chino. Desde Afex, empresa de servicios financieros en el mercado de divisas, destacan que "los comentarios se centraban en el yuan, pero se han interpretado en un contexto general".

La firma cree que la subida que ha vivido el dólar desde la elección de Trump como presidente "se basa en expectativas de menos impuestos y más gasto en infraestructuras; sin embargo, él ha dejado de lado estos temas y el mercado está preguntándose ahora si se ha sobrevalorado el efecto Trump", lo que ha podido tener que ver con las últimas caídas de la divisa.

Adiós a la paridad

Si bien las últimas subidas no han agotado la tendencia bajista del euro frente al dólar, la mayoría de expertos ya no espera que el cruce llegue a la paridad. Según ETF Securities, firma de servicios de inversión especializada en fondos cotizados, "los comentarios de Trump pueden tener un impacto a corto plazo, pero no es probable que dejen una impresión duradera a menos que se acompañen de políticas que debiliten a la divisa. Nosotros no prevemos que se llegue a la paridad en el corto plazo, ya que los diferenciales entre las dos divisas indican que el rally del dólar fue excesivo".

Para CMC Markets, en el corto plazo el cruce debería moverse en "un intervalo entre 1,03 y 1,07", una opinión similar a la del consenso de mercado recogido por Bloomberg, que esperan oscile entre 1,04 y 1,06 durante el año 2017.

La bolsa y la deuda de EEUU son más atractivas por el efecto divisa

Además de los efectos positivos más evidentes que genera un dólar débil -reduce la presión que sufre la balanza comercial del país, de un déficit de 45.000 millones de dólares el pasado noviembre- incrementa los beneficios de las empresas que exportan fuera de las fronteras estadounidenses-, para el inversor al que le interese el mercado del gigante norteamericano también puede estar generando una oportunidad de compra: con un dólar cerca de la paridad, no quedaba mucho margen para ganar con el efecto divisa; sin embargo, las caídas que ya ha sufrido el billete verde abren la puerta a que todavía se pueda ganar algo con la moneda, siempre y cuando volviese a recuperarse. En cuanto a la deuda, el diferencial que mantienen los bonos estadounidenses con los europeos hacen más atractivos a los primeros: mientras el Bund alemán, con vencimiento a 10 años, ofrece un cupón del 0,3%, su homólogo estadounidense ofrece 2 puntos más, hasta el 2,3%.

PUBLICIDAD