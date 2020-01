Los mejores fondos de distribución para cobrar dividendos

Todavía no existe una gran cartelería en España, pero poco a poco los fondos de distribución se van haciendo un hueco en la industria. Este tipo de fondos se caracteriza, simplemente, por distribuir dividendos a sus partícipes. Estas rentas periódicas proceden de las retribuciones al accionista recibidas por parte de las compañías de la cartera o de los cupones cobrados de los títulos de renta fija.

Aunque aún no gozan de una gran oferta ni una gran demanda, lo cierto es que el perfil de muchos inversores de nuestro país encaja a la perfección con los fondos de reparto. Así lo muestra una encuesta sobre rentas de inversores españoles de J.P. Morgan Asset Management publicada el pasado mes de diciembre en la que una de las conclusiones es que "España es un país de rentistas: el 44% de los españoles está interesado en un producto generador de rentas, frente al 26% de la media europea".

El atractivo de estos fondos, además, ha aumentado en los últimos años gracias a la fiscalidad. Ahora "los dividendos procedentes de fondos y los procedentes de acciones tienen el mismo tratamiento fiscal. Anteriormente los inversores que cobraban dividendos de acciones (pero no de fondos de inversión) podían acogerse a la exención de los primeros 1.500 euros cobrados (por eso no tenía mucho sentido que un fondo español repartiera dividendos). Esa exención ha desaparecido desde el 1 de enero 2015", señala Fernando Luque, editor senior de Morningstar en un artículo reciente en la firma. En la actualidad, en todos los casos los pagos recibidos tributan como renta del ahorro al 19-21-23% en función de la cuantía.

Lo que evidentemente se pierde el partícipe de estos fondos frente al resto es la magia del interés compuesto en la parte que recibe, ya que al cobrar dividendos ese dinero no será reinvertido como ocurre en los tradicionales productos catalogados como de acumulación.

"Los fondos de distribución sirven para cualquier tipo de inversor y para cualquier entorno de mercado, pero en el actual tienen mucho sentido"

No obstante, los expertos coinciden en que es una buena estrategia para aquellos que prefieran cobrar dividendos. "Nos parecen una buena alternativa, entre otros motivos, porque tienen la ventaja de contar con una mayor diversificación y de no tener que ir eligiendo las empresas individuales para materializar esta estrategia", señala Victoria Torre, responsable de análisis y producto de Self Bank. La opción de invertir en fondos de distribución "sirve para cualquier tipo de inversor y para cualquier entorno de mercado, pero especialmente en el actual puede tener mucho sentido, ya que en un entorno de tipos cero, encontrar alternativas que nos den una rentabilidad periódica es complicado", explica la experta, señalando expresamente a productos que le resultan interesantes como el Fidelity Global Dividend, el M&G Global Dividend, el DPAM Equities World Dividend o el BNY Mellon Global Equity Income.

Con los datos históricos, entre los 5.000 mayores fondos de inversión que se comercializan en España pueden encontrarse cinco productos de reparto de renta variable que han ofrecido entre un 4,8% y un 7% de rentabilidad por dividendo en los últimos 12 meses, entre aquellos que no exigen inversiones mínimas desorbitadas. Los fondos de renta fija han retribuido con rentabilidades por dividendo mayores, algunas incluso de doble dígito (ver gráfico). Ahora bien, si se miran los datos de retorno total anualizado, en un plazo de 3 años, los mejores productos dan rentas mucho más pequeñas.

Los productos seleccionados

Si lo que se buscan son fondos de distribución que inviertan en renta variable, los que más rentabilidad por dividendo ofrecieron en los últimos 12 meses, de en torno a un 7%, fueron Schroder ISF Glb Div Mxmsr C Dis EUR H y BGF Global Enhanced Eq Yld A5G H EUR. El primero tiene una exposición a Reino Unido del 35%, con los servicios financieros, el consumo cíclico y la tecnología como los sectores con mayor peso. En el segundo, en cambio, EEUU supone más del 60% de la cartera, siendo salud, industria y consumo sus principales preferencias, con Johnson & Johnson, Oracle y Diageo como las mayores ponderaciones. Con un 6,5% de rentabilidad por dividendo, también destaca el Amundi Fds EurEq Trg Inc R2 EUR SATI D.

En los fondos de reparto de renta fija, entre los más atractivos se sitúan algunos de deuda de países emergentes. Sobresale el Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR, que, con cuatro estrellas Morningstar -el máximo es cinco-, ofreció una rentabilidad por dividendo del 11,3 por ciento. Sus primeras posiciones están en bonos soberanos de Brasil, así como de países como Indonesia e India. La gestora coloca otro de sus fondos de distribución en la tercera plaza, el Templeton Global Ttl Ret A(Ydis)EUR. Otro producto destacado, también de renta fija emergente, es el Global Evolution Frontier Mkts R(DD) EUR.

Si no se prima tanto la rentabilidad por dividendo como el retorno total a largo plazo, los más atractivos de bolsa a 3 años son el Fidelity Global Technology Y-Dis-EUR, que, aunque solo da un 0,13% de rentabilidad por dividendo, logra un rendimiento total del 21,7% anualizado, además de contar con cinco estrellas. Con las mismas estrellas se encuentra el Edgewood L Sel US Select Growth I EUR D.

En renta fija destacan el Robeco Financial Institutions Bds CH, que, con cuatro estrellas, invierte principalmente en deuda de entidades financieras y además da una rentabilidad por dividendo de casi el 3%; el UBS (Lux) BS Convt Glbl Q-dist, de bonos convertibles y con cinco estrellas; y el GAM Star Credit Opps (EUR) Ord EUR Inc.