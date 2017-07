El petróleo sube un 3% después de los disparos de advertencia de un buque de EEUU a un barco iraní

ólvidense de una recuperación del petroleo. No va a pasar, lo siento mucho.



Extraido de:



https://www.newcastle.edu.au/newsroom/featured-news/the-clever-electronic-inks-rewriting-our-energy-future



“No other renewable energy solution can be manufactured as quickly. On our lab-scale printer we can easily produce hundreds of metres of material per day, on a commercial-scale printer this would increase to kilometres. If you had just ten of these printers operating around the clock we could print enough material to deliver power to 1000 homes per day,”



Para quienes incomprensiblemente todavía no saben inglés, lo traduzco:



“Ninguna otra solución de energía renovable puede ser fabricada tan rápidamente. En nuestra impresora de escala-de-laboratorio podemos producir fácilmente cientos de metros de material al día, en una impresora de escala-comercial se incrementaría a kilómetros. Si tuviese sólamente 10 de estas impresoras funcionando todo el día, podría imprimir suficiente material para suministrar potencia (eléctrica) a 1000 hogares por día".



Llegado a esta escala de precio no sólo la electricidad se vuelve casi gratis, también el hidrógeno comprimido que perfectamente puede sustituir al petroleo en la mayoría de los casos.