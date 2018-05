Trump anuncia la liberación de los tres estadounidenses detenidos por Corea del Norte

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que los tres estadounidenses detenidos por Corea del Norte han sido liberados y están ya de camino de regreso con el secretario de Estado, Mike Pompeo.

"Estoy encantado de informarles de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, está en el aire y de vuelta de Corea del Norte con los tres maravillosos caballeros que todo el mundo tiene tantas ganas de ver", ha indicado Trump en su cuenta en Twitter, en referencia a Kim Dong Chul, Tony Kim y Kim Hak Song, los tres estadounidenses detenidos en el país asiático.

"Parecen estar en buen estado de salud", ha precisado Trump, indicando que los tres, junto a Pompeo, aterrizarán en la base aérea de Andrews a las 2:00 horas y él estará allí para recibirles.

Por otra parte, Trump ha indicado que Pompeo, que asumió la semana pasada su cargo de secretario de Estado, ha mantenido un "buen encuentro" con el líder norcoreano, Kim Jong Un, con el que ya mantuvo un encuentro en abril cuando aún era director de la CIA.

En dicho encuentro, tal y como se esperaba, "se ha fijado la fecha y lugar" para la esperada cumbre entre Trump y Kim, según ha señalado el presidente estadounidense.

