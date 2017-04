Turquía, Brexit, Trump, Le Pen o la pandemia populista mundial: una misma serpiente con distintas cabezas

#1 cada uno vota al que quiere o al que considera "menos malo" en eso consiste la pseudo-democracia en la que vivimos: elegimos el que consideramos "mal menor".



Dicho esto hay que reconocer que si no se hubiera exprimido tanto a la gente para pagar los desmanes de los más poderosos que han acumulado más riqueza a costa del sufrimiento ajeno esto no habría pasado.



Los más populistas son los del FMI que han pensado que las personas tienen un aguante ilimitado a la opresión. Es un milagro que no haya habido reacciones contundentes.



Esta crisis ha destruido la clase media (pymes, autónomos, funcionarios, profesionales liberales,etc) que es la "clase sandwich" que sostiene un país y a la que siempre se le aplican los impuestos más altos porque los ricos escapan por un lado y a los muy pobres no tienen apenas nada.



Históricamente han surgido movimientos de distinto signo nazismo, comunismo, etc que han aprovechado este descontento y en muchos casos incluso han llegado al poder lo que ha tenido graves consecuencias que no hace falta repetir.



Si los que de verdad gobiernan el mundo ese 2% que acumulan más riquezas que el resto no quieren que esto pase, deben moderar su avaricia y la presión que ejercen sobre los demás dejando de provocar crisis artificiales con dinero y deuda que no existen.



La realidad es que se produce más alimentos y productos tanto de primera necesidad como accesorios de los que la gente necesita.



Las élites dominantes están jugando al límite, esperemos que les entre la cordura y no provoquen una nueva crisis mundial que presione a la población y les haga llegar a extremos no deseables.