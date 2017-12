¿Cuándo empezar a franquiciar un negocio? Derribando el mito del 3x2

"Una idea de negocio brillante puede ir implementándose sobre la marcha"

Imagen de Thinkstock

Para los profanos, el Código Deontológico Europeo de la franquicia es ese manual de buenas prácticas, que viene a considerarse una especie de Santo Grial por cuantos no se toman el buen nombre de la franquicia en vano; que los hay que sí, que hacen de su capa un sayo, como bien sabemos. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Franquicias

Pues bien, esa especie de biblia de la franquicia especifica que, para que una marca pueda plantearse empezar a conceder a terceros licencia para operar bajo su imagen, y conforme a su saber hacer, ha de aplicar esa regla no escrita del 2x3: hablar transcurridos dos años de duro trabajo con al menos tres unidades operativas abiertas al público, o bien tres años poniendo a prueba dicho saber hacer en dos establecimientos.

La idea es buena, pero yo estoy aquí hoy para argumentar que tampoco es imprescindible como etiqueta de una franquicia que hace bien las cosas y de un concepto de negocio por el que merece la pena apostar.

Voy a defender en estas líneas que una idea brillante de negocio puede ir implementándose sobre la marcha. De hecho, todas las grandes iniciativas de negocio -las que de verdad lo son, ojo- lo hacen siempre: ¿o se atreve alguien a mantener que los hermanos McDonald pensaban hace medio siglo que su marca ahora sería verde, promocionaría las ensaladas en lugar de las hamburguesas y estaría pensando comenzar a servir en mesa?

Todo eso son mejoras. Y las empresas serias, las que quieren perdurar en el tiempo, han de prestarle toda su atención: a las opiniones de los clientes, a los consejos de sus franquiciados, a las mejoras que se testan en los establecimientos propios y después, si el éxito las acompaña, se implantan en toda la red...

¿Cuál es entonces el momento de poder empezar a conceder franquicias a emprendedores/inversores? Tal vez no desde el minuto uno -aunque hemos conocido cadenas de franquicia míticas que no tenían ni un solo establecimiento propio...-, pero sí cuando has demostrado que el negocio lo es, y que con un aumento radial de los puntos de atención al cliente mejoraría sustancialmente.

Éste ha sido el año de la creación de nuestra empresa, y en lo que va de ejercicio hemos llevado ya a más de un centenar de personas a operarse a Turquía; en concreto, a llevar a cabo un tratamiento de injertos capilares en el país que es, en esta especialidad médica, líder mundial con diferencia. Y el éxito ha sido del cien por cien en lo que a la satisfacción de nuestros clientes se refiere.

Hasta el punto de que, como hablamos de un periodo postoperatorio largo, creamos en su momento un grupo de Whatsapp con todos y cada uno de los pacientes, para que hubiese una especie de comunidad en la que compartir, animar, aconsejar, etcétera, y todo el mundo sigue ahí, arrimando el hombro, participando, poniendo de su parte como en su momento pusieron por ellos...

Por eso, porque hemos demostrado que se puede tardar menos de un año en averiguar si tu idea es realmente un buen concepto de negocio, sólido, con margen, extensible a terceros, y mejorable también, pero que necesita crecer y que, sin echar mano de la poco desinteresada mano de las entidades financieras, ese crecimiento puede llegar a personas con inquietudes emprendedoras. ¿Por qué deberíamos esperar a que se nos adelante otro?

Hemos sido los primeros en desarrollar un sistema que informa al interesado, resuelve todas sus dudas e inquietudes, le organiza el viaje y la estancia como si fuese -que de hecho en muchos casos lo es- un fin de semana de escapada, a todo lujo, en Estambul; y después trata de continuar en contacto con el paciente y vigilar que cumple el plan establecido de recuperación postoperatoria para que el resultado sea cien por cien satisfactorio.

¿Vamos a dejar que cualquier espabilado se haga pasar por cliente, nos copie los procedimientos -al menos, los visibles, porque nuestra voluntad de hacer bien las cosas no tiene parangón- y comience a conceder franquicias por toda España?

En Injercap somos transparentes, y no le ocultamos a nadie que no llevamos aún ni siquiera un año completo en el mercado, pero que si quieren pueden preguntar a cualquiera de las cerca de 100 personas que han estado en manos de nuestro equipo de cirujanos en Turquía por la calidad del servicio prestado, que sólo van a encontrar elogios y respuestas positivas.

Por eso creemos que nos asiste el mismo derecho a conceder franquicias que a aquellas cadenas -sean de restauración, de moda o, como es nuestro caso, de turismo sanitario, de salud- que nos llevan medio siglo de existencia operando en el mercado; cada uno con sus cosas buenas y sus cosas mejorables, pero con la indudable voluntad de satisfacer una demanda real entre la población, y de ayudar a quienes lo necesitan y no saben que existe el servicio.

Y si dentro de un año, dos, tres Injercap no sigue en el mercado, estoy dispuesto a darles la razón. Pero apuesto mi cabellera a que tal cosa es imposible que suceda. ¿Saben por qué? Porque aunque a mi socio y a mí nos diese un aire, y renunciásemos de modo inopinado a seguir adelante con lo que hemos creado hasta la fecha, esto es, toda una comunidad de clientes satisfechos, serían uno o varios de ellos los que nos comprarían la idea para explotarla ellos. Porque es precisamente entre este grupo de pacientes dónde vamos a empezar a conceder en breve las primeras franquicias. ¿Hablamos dentro de un año de si merecía la pena que nos saltásemos la teoría?

