El ausente Rey Emérito

El Rey Emérito, Juan Carlos I

Las reseñas y comentarios sobre el polvoriento acto en el Congreso de los Diputados del día 28 de Junio, han hecho hincapié en la ausencia del Rey Emérito. Las declaraciones que han lamentado esta ausencia han basculado entre la hipocresía mayoritaria y el despiste de algunos novatos en el hemiciclo.

La tímida alusión a la Dictadura no podía ser pronunciada delante del ex - Rey porque eso sería contradecir, ante su presencia, declaraciones del que con notoria manipulación histórica denominan el motor del proceso democrático. Y no es solamente una cuestión de respeto filial al antecesor en la Corona, sino también una nueva pátina de olvido sobre los entresijos de la abdicación de Juan Carlos I.

¿Cómo podía calificarse de Dictadura al régimen de Franco delante de quien en varias ocasiones declaró que no toleraría en su presencia críticas al dictador? ¿Cómo podía llamar Dictadura al régimen de Franco ante quien recibió el poder de sus manos y juró fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional? ¿Cómo podía abordarse la mera denominación de Dictadura ante quien, siendo Rey el 18 de Julio de 1978 (tres días antes de la aprobación del texto constitucional en el Congreso de los Diputados), emitió un comunicado desde la Casa Real acerca de aquella efeméride? ¿Qué decía aquella nota? Repasemos brevísimamente: Hoy se conmemora el aniversario del Alzamiento Nacional que dio a España la victoria contra el odio y la miseria....la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles.

Y más adelante surgió el ejército, y a su cabeza, el Generalísimo Franco forjador de la gran obra de regeneración. No, el llamado Rey Emérito no podía estar presente porque con su presencia resaltaba aún más la esencia de la Transición: cambiar la superestructura política para que accedieran al Jordán democrático los poderes económicos, sociales, políticos e ideológicos de la Dictadura franquista representados en el acto del Congreso por el homenajeado Rodolfo Marín Villa.

