Reforma energética: los expertos recomiendan un impuestazo al diésel

Habría que DEJAR DE SUBVENCIONAR EL DIESEL, un combustible que es contaminante y altamente cancerígeno al emitir NOx mucho más peligroso que el CO2.



Por ese motivo es más barato que la Gasolina que ya soporta demasiados impuestos.



Tampoco veo bien cosas como que se SUBVENCIONA EL GNC y el GLP.



Hay que FOMENTAR LA ENERGÍA LIMPIA: SOLAR, EÓLICA, etc.



No es de recibo que haya más paneles solares en la "soleada" Alemania que en España.



Habría que FOMENTAR VEHÍCULOS MENOS CONTAMINANTES los coches híbridos, enchufables y eléctricos.



Habría que gravar más, elevando los impuestos a los coches más contaminantes.



Y REDUCIR LOS IMPUESTOS A LOS QUE NO CONTAMINEN, eso sí, con un tope de precio, según la renta del comprador y con ciertas condiciones; por ejemplo:



-Híbridos hasta 25k reducción del IVA, sin impuesto de matriculación, exento del "numerito" el año 1º, siempre que el comprador no tenga unos ingresos superiores a 3SMI.



-PHEV o enchufables precio hasta 40K con una autonomía mínima de 50km, IVA super-reducido, sin impuesto de matriculación, exentos del "numerito" 2 años y que el comprador no tenga unos ingresos superiores a 4SMI,



-Eléctricos hasta 40K sin IVA, si impuesto de matriculación y exentos del "numerito" los 5 primeros años siempre que el comprador no tenga unos ingresos superiores a 4SMI.



Todo eso cuesta menos que los distintos planes PIVE que han estado premiando a vehículos contaminantes y llenando nuestras autopistas, carreteras y calles de ruidosos y cancerígenos diesel.