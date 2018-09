Uber prevé salir a bolsa en 2019, según su CEO

El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, ha anunciado este miércoles que planea sacar la compañía a bolsa a lo largo de 2019.

En una entrevista concedida a la agencia Reuters, Khosrowshahi ha afirmado que no le preocupa que la rival Lyft salga al parqué antes que Uber, porque considera que hay demanda suficiente para las dos. "Históricamente, ha habido mucha financiación para Uber, para Lyft, etc. y no creemos que eso vaya a cambiar", ha apuntado.

Además, ha asegurado que la división de coches autónomos no se venderá por el momento, porque "es un gran activo que estamos construyendo y que podemos monetizarlo de la forma que queremos".

En este sentido, ha recordado que la división - Advanced Technologies Group - también podrá colaborar con otras compañías, como hará con Toyota, tal y como se anunció la semana pasada.

Por otra parte, Khosrowshahi ha aseverado que la compañía sigue mejorando su tecnología de vehículos sin conductor para detectar eventos no habituales.