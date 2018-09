Llegan a Barcelona los pisos colmena: zulos de tres metros cuadrados con cocina y baño compartidos

La difícil situación que vive el mercado inmobiliario en muchas ciudades españolas abre la puerta a los emprendedores más avispados y a sus originales y polémicas propuestas. La última viene de la mano de Haibo 4.0, que presenta en Barcelona un proyecto de vivienda compartida que ofrece habitáculos de tres metros cuadrados en pisos colmena, con cocina y baño comunitarios, por precios de entre 200 y 275 euros al mes.

Estos espacios, similares a las cápsulas que pueden encontrarse en China o Japón, se ubicarán en bajos comerciales reacondicionados, situados en el centro de la ciudad, y que incluirán entre 15 y 100 habitáculos, en una especie de gran piso compartido. En el precio estarían incluídas la luz, el gas, el agua, internet y la limpieza de las zonas comunes.

La primera colmena en la Ciudad Condal, en el barrio de Sants-Badal, estará disponible este mismo mes, si los responsables del proyecto logran superar los obstáculos legales a los que se enfrentan, según recoge el portal inmobiliario Idealista.

El ayuntamiento defiende que no cuenta con los requisitos de habitabilidad, pero Haibo defiende que existe un vacío legal

Y es que el Ayuntamiento comandado por Ada Colau ya ha advertido que ese tipo de proyectos "no tienen cabida en Barcelona", como han declarado fuentes del consistorio a El Periódico. "Es obvio que no cumple los requisitos mínimos de habitabilidad que se exigen para poder vivir con dignidad y en unas condiciones adecuadas", aseguran. Sin embargo, reconocen no tener constancia del proyecto y no haber recibido ninguna consulta sobre el mismo.

Sin embargo, desde Haibo defienden que hay un vacío legal que les permitirá sacar adelante su proyecto. "No alquilamos ni vendemos, es algo parecido a una comunidad o asociación, algo más social", apuntan los fundadores, en declaraciones recogidas por Idealista. "Estamos en conversaciones con el Ayuntamiento para que se cree una normativa en torno a nuestro proyecto", aseguran.

Los promotores insisten en que se trata de una solución pensada para jóvenes o para personas con bajos ingresos que no tienen otra forma de independizarse. "En Barcelona el problema de la vivienda afecta a las rentas más bajas", apunta uno de los impulsores del proyecto, en declaraciones a El Periódico. El público objetivo de estos pisos son "trabajadores que tienen que desplazarse decenas de kilómetros cada día para ir a trabajar, estudiantes obligados a compartir pisos a precios desorbitados...", explican. En definitiva, personas en situación difícil que no pueden pagar un piso.

Entre los requisitos para poder acceder a este tipo de habitáculos, la empresa exige tener entre 25 y 45 años, con ingresos mínimos de 450 euros mensuales y no contar con antecedentes penales. Además, no permite la entrada de mascotas, ni tener drogas, sustancias ilegales, elementos explosivos o material altamente inflamable. Tampoco acepta que se preste el espacio a amigos o familiares, ni realquilarlo. Una de las exigencias más polémicas es la prohibición de criticar la colmena en público o en redes sociales, acción que podría ser castigada con la expulsión. De la misma forma, si todos los miembros se ponen de acuerdo, también pueden echar a un residente de la comunidad.

Si la iniciativa tiene éxito, desde Haibo ya tienen preparados otros siete espacios listos para ser rehabilitados y adaptados como colmenas. Además, también estudian la expansión del proyecto a otras ciudades con similares problemas de vivienda, como pueden ser Madrid o Roma.