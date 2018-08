REE considera "muy positiva" la propuesta de revisión retributiva de la CNMC

REE considera "muy positiva" la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para revisar la retribución regulada de la actividad de transporte de electricidad que desarrolla la empresa en régimen de cuasi monopolio. Si en la actualidad la compañía tiene establecida una tasa financiera del 6,5%, el regulador de los mercados ha propuesto rebajarla hasta el 5,47%, una cantidad superior de la que se esperaba antes del cambio de Gobierno, que rondaba el 3,5%.

Ahora bien, la empresa, según reveló esta mañana María Teresa Quirós, directora corporativa económico financiera, valora más el cambio de metodología propuesto por la CNMC que la cifra final, que sigue siendo más baja que la que ella propuso en un informe remitido el pasado 25 de febrero. El regulador plantea emplear como referencia el coste medio ponderado de capital (WACC en inglés), mientras que en la metodología vigente la referencia es el bono del Tesoro durante 10 años, algo que Quirós considera un "paso adelante fráncamente relevante", porque es el sistema que ya se emplea mayoritariamente en otros países de nuestro entorno para remunerar el transporte y la distribución de energía.

Preguntada por el impacto del nuevo sistema en la empresa, Quirós, tras recalcar que se trata de una propuesta, apuntó que aún no lo sabe, porque las inversiones que está acometiendo la compañía deben incrementar los ingresos y compensar el hipotético recorte.

En este sentido, recordó que para cambiar la retribución, la CNMC debe primero elevar una propuesta al Consejo de Ministros, tras un proceso de alegaciones que concluye el 15 de septiembre, y que después el Gobierno debe presentar un Proyecto de Ley al Parlamento, que puede aceptarlo o no; en caso de no recibir la aprobación de la Cámara, se prorrogarían los valores actuales de la tasa y de los costes de inversión y operación de los activos, aprobados en 2015, que no sería necesario modificar.

Menos inversión este año

La ejecutiva aclaró que la inversión de REE en España durante este año alcanzará los 400 millones, una cifra menor que en años pasados (aunque similar a la del pasado) por el retraso de la Planificación de infraestructuras eléctricas. De hecho, alrededor de un 10% de las inversiones previstas entre 2014 y 2019, de casi 3.600 millones en total, tendrán que ejecutarse a partir de 2020 por este retraso.

Preguntada por el precio pagado por la empresa chilena Centinela, de 117 millones de dólares, Quirós apuntó que REE ha adquirido instalaciones construidas: "ha pagado crecimiento", cumpliendo sus requisitos de inversión y obteniendo un resultado similar al de España, por lo que rechazó que sea una cantidad excesiva.