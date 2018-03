Adeslas se lanza a la póliza de salud de 55 a 84 años, la menos rentable

Ofrece quitar el 'todo incluido' a este colectivo a cambio de reducirles el precio

El seguro de salud para la población mayor de 6o años es el más controvertido del sector. Las pólizas médicas a partir de estas edades suben de precio de manera exponencial hasta el punto de que muchas aseguradoras terminan por no querer asegurar a esta parte de la población, la que más recursos gasta en médicos y hospitales, lo que hace que sus pólizas no sean rentables.

Desde hace años, las aseguradoras prueban modelos que pueden hacer sostenible esta cobertura, a sabiendas de que su clientela sobre toda en países como España cada vez se concentra más en esta franja de edad. La última prueba viene desde SegurCaixa Adeslas, la primera compañía del sector, con el 29% de cuota de mercado.

La aseguradora de Mutua Madrileña (50,1%) y La Caixa (49,9%) ha lanzado -aún en periodo de pruebas- una nueva póliza denominada Adeslas Seniors, para la población de entre 55 y 84 años. Para hacer rentable este seguro de salud, Adeslas prueba una idea novedosa en el sector: abaratará el precio de la póliza de manera sustancial siempre que el asegurado renuncie a la barra libre que se produce en este tipo de pólizas: el poder acudir a los médicos y servicios que se deseen y las veces que haga falta. Para ello, la aseguradora pondrá un filtro previo, a través de la figura de un médico asesor, que será el que atienda primeramente a los usuarios y los derivará los servicios médicos o pruebas diagnósticas que necesiten si fuera necesario.

Figura del asesor personal

En este nuevo modelo que prueba Adeslas, la figura del asesor personal es clave. Fuentes oficiales de la aseguradora consultadas por elEconomista detallan que este médico que se asignará a cada póliza Senior "va a guiar al asegurado hacia el especialista que requiera y va a realizar el seguimiento de sus patologías, lo que redundará en un uso eficiente de los servicios, además de asesorar al asegurado en todo su proceso de salud", aseguran en la compañía.

Desde la aseguradora eso sí, son aún prudentes con la estrategia. "El producto está en fase de pruebas y no tiene fecha fija para su lanzamiento todavía. Ahora se está testando porque la idea es que se adapte al máximo a las necesidades especiales de ese asegurado", añaden.

Lo que sí tienen claro en Adeslas es que hasta ahora no ha habido un producto similar en el mercado. Y no porque otras aseguradoras no tengan pólizas especiales para mayores de 60 años, sino porque va a ser el primer seguro de salud para esta población que incluya las urgencias y la hospitalización, las dos coberturas más caras en este sector. "Además incluye la gestión de algunas patologías crónicas que supondrían un rechazo en pólizas convencionales", afirman estas fuentes.

El propio director general de SegurCaixa Adeslas, Javier Murillo, avanzó en la presentación de resultados del grupo algunos detalles de la nueva estrategia. "Lo que les pasa a las personas mayores es que suelen acumular patologías crónicas que hacen que su frecuentación en términos de uso de servicios sanitarios sea mayor. Hay que adaptar las prestaciones sanitarias a este tipo de demanda. Pensamos que con una mayor proximidad a este tipo de clientes, ofreciéndoles servicios sanitarios de proximidad que permitan resolver sus problemas sin necesidad de escalar a otros escalones asistenciales, se puede ayudar a contener el crecimiento del coste del servicio sanitario. Y esa es una labor de gestión que intentamos poner en funcionamiento", comentó el directivo.

