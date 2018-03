Siete grandes fondos internacionales preparan su desembarco en España

Metric, Ares, THCP, Avenue y Ben Oldman abren oficina en Madrid junto a Tikehau y Pamplona

Las gestoras extranjeras cuentan con un potencial de inversión de 10.000 millones de euros

Pese al alto precio de las compañías en España, los múltiplos están por debajo de sus rivales europeos

España está más que nunca en el radar de los grandes fondos de capital privado internacionales. Tal y como ha podido saber elEconomista, siete fondos extranjeros preparan su desembarco en el país en los próximos meses. Se trata de Metric, Ares, Three Hills Capital Partners (THCP), Avenue y Ben Oldman que se suman a la reciente apertura de oficina en Madrid de Pamplona Capital y Tikehau, tal y como adelantó en ambos casos este diario.

Los motivos a los que aluden las fuentes consultadas se resumen en la estabilidad económica y regulatoria del país, así como a la enorme liquidez existente en el mercado. En este sentido, según el informe Global Private Equity Watch 2018 elaborado por la firma de servicios profesionales EY (antigua Ernst & Young), la captación de fondos a nivel mundial se encuentra en máximos históricos, superando incluso los datos de 2007. Es más, los fondos anteriormente mencionados han levantado vehículos de inversión con compromisos por valor de 10.000 millones de euros en los últimos dos-tres años.

Esta liquidez se ha traducido, no obstante, en un aumento de los múltiplos que se están pagando por las compañías en todo el mundo. De hecho, el pasado año se cerraron varias operaciones en España-como la compra de Pronovias por parte de BC Partners o la de Aernnova por parte del consorcio conformado por Torreal, TowerBrook y Peninsula Capital- por las que se llegaron a desembolsar múltiplos de hasta 15 veces/ebitda. Según el informe de EY, a nivel mundial, los múltiplos se sitúan en la actualidad en el entorno de los niveles precrisis. Así, mientras que en 2007 se situaron en 12 veces/ebitda, en 2017 este ratio se situó en 11,8 veces/ebitda.

No obstante, los expertos consultados señalan que "las compañías han salido reforzadas tras la crisis y aunque la liquidez del mercado ha hecho que los precios suban, todavía hay mucho margen para invertir en España, especialmente en el mid-market. Además, los precios están mucho más bajos en comparación con otras regiones de Europa". Con todo, parte de la estrategia de abrir oficina en Madrid también se debe a la intención de los fondos de crear una base de operaciones desde donde buscar oportunidades de inversión en Portugal, donde los precios todavía están mucho más bajos".

Un perfil muy diferente

Los fondos que preparan su desembarco en España tienen un perfil muy diferente, aunque muchos comparten una estrategia de inversión: el negocio de la deuda. A diferencia de los países anglosajones, la dependencia de las empresas españolas al crédito bancario es muy elevada (en un porcentaje de 30-70 por ciento, aproximadamente). Sin embargo, esto está cambiando y cada vez son más fondos los que buscan oportunidades en este mercado, aprovechando que las empresas españolas están perdiendo el miedo a este tipo de financiación alternativa que pueden conseguir, en general, más rápidamente.

En esta línea, Ares -que cuenta con un vehículo de 3.400 millones de euros- se estrenó en España el pasado mes de octubre con una inyección de 50 millones en Institutos Odontológicos para acelerar el plan de expansión de la compañía. Tikehau, con Carmen Alonso a la cabeza de la oficina en España, ha cerrado cuatro operaciones en el país: Terratest, Centauro, Elyx y Telvent.

Por su parte, Metric, dirigida en España por Miguel Lasso, levantó el pasado año un fondo con 850 millones comprometidos para invertir en compañías medianas europeas. Como es habitual en este tipo de gestoras, no cuenta con un presupuesto determinado por región (capital allocation), pero España lleva desde hace años en su punto de mira, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha decidido tener presencia física en el país. Tal y como adelantó elEconomista, MCP cerró la pasada primavera la compra de la división española de Hibu Connect, la compañía propietaria de Páginas Amarillas. Además, participa también en la compañía industrial catalana Genebre y en The Haciendas Company, una de las grandes productoras de vino.

El británico THCP, por su parte, lleva desde hace meses analizando varias alternativas de inversión en España después de cerrar la primera operación en diciembre de 2016, cuando adquirió la cadena de depilación láser Pelostop.

Avenue Capital, por su parte, es conocido en España por haber creado una sociedad conjunta con la inmobiliaria Quabit para la creación de 2.000 viviendas y canalizar de este modo la inversión de 40 millones del fondo estadounidense. En el año 2015, Avenue cerró su último vehículo enfocado en el mercado europeo con 2.000 millones de euros comprometidos.

En último lugar, Ben Oldman está enfocado en el mercado inmobiliario, pero también en operaciones de situaciones especiales.

La necesidad de redefinir el modelo del capital privado

Desde la última crisis económica, el negocio del capital privado (private equity) ha registrado récords de crecimiento y el volumen de activos gestionados ronda los 2.700 millones de dólares (2.197 millones de euros), un 80 por ciento más que hace diez años, según los datos del informe 'Global Private Equity Watch 2018' elaborado por la firma de servicios profesionales EY (antigua Ernst & Young). Este documento analiza si este negocio puede mantener el ritmo de crecimiento o ya ha llegado a su punto máximo. Sin embargo, desde EY argumentan la necesidad de redefinir las estrategias de los fondos de capital privado, especialmente a la hora de establecer sus relaciones comerciales. Así, esta compañía recomienda ampliar la base de los denominados limited partners (LPs) hacia inversores institucionales (más fondos de pensiones y aseguradoras), así como potenciar las coinversiones directas entre ambos. Además, desde EY también son partidarios de aumentar las emisiones de deuda privada como complemento al capital en el balance.

