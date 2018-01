Los hoteleros madrileños piden prohibir Airbnb en el centro histórico

La AEHM critica que la normativa de Cifuentes es "la más laxa del mundo"

El sector hotelero madrileño se ha levantando en contra de la reforma promovida por el Gobierno de Cristina Cifuentes para limitar la actividad de plataformas como Airbnb o Homeaway en Madrid. Gabriel García, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), aseguró ayer que la reforma planteada por la Consejería de Turismo de la Comunidad de Madrid, lejos de poner freno a la "sobreoferta descontrolada" de viviendas de uso turístico y a la competencia desleal, "favorece la desregulación del sector en beneficio de ciertos intereses empresariales". Alquilar un piso de Airbnb en Madrid cuesta un 20% más que en 2015.

Así, para la asociación, la nueva normativa, calificada como "la más laxa el mundo", abre la puerta a la proliferación de las viviendas de uso turístico, por lo que no ha dudado en plantear que se prohíban en los centros de las ciudades, como la almendra central o el casco histórico. Para ello, la AEHM ha solicitado en las alegaciones presentadas al borrador del decreto que la reforma se realice con rango de ley.

"Es preciso abordar la reforma por medio de una norma con rango de ley, de modo que puedan incorporarse medidas más ambiciosas como la posibilidad de limitar o prohibir el uso turístico de las viviendas en determinadas zonas de los núcleos urbanos o el establecimiento de un tratamiento fiscal equivalente con la actividad hotelera", asegura la asociación, cuyas alegaciones han sido rechazadas.

Y es que, según defiende Gabriel García, el Ejecutivo de Cifuentes debe limitar el crecimiento de este tipo de oferta turística para garantizar "el mantenimiento de los precios que los residentes de Madrid tienen que pagar para acceder a una vivienda digna en las zonas de mayor atractivo turístico". No en vano, en el último año los alquileres en Madrid han subido un 7,9% y ya están expulsando del centro a los vecinos que no pueden pagar los nuevos precios por la falta de oferta. En este punto, ha solicitado a la Comunidad de Madrid que se permita a los ayuntamientos establecer aquellas zonas de la ciudad en las que se permitirá el uso turístico de los inmuebles para "impedir su proliferación descontrolada".

Así, la asociación ha puesto como ejemplo Berlín, donde se ha llegado a prohibir la actividad de las viviendas de uso turístico porque la disponibilidad de pisos a precios asequibles se ha visto amenazada.

La AEHM también critica que los requisitos de seguridad y calidad exigidos a las viviendas para lograr la licencia turística sean muy laxos y que el Ejecutivo regional no tenga la capacidad de controlar si se cumplen o no los estándares que, entre otras cosas, contemplan que los pisos tengan agua fría y caliente, un extintor y ventilación a la calle. Los hoteleros tampoco ven con buenos ojos que se pueda alquilar el piso por habitaciones como si fuera una pensión. A su vez, señalan que la medida para que los vecinos prohíban la instalación de viviendas turísticas en el edificio no es funcional.

Beneficiar a los fondos

Otro de los puntos que critican es que la reforma premia a los fondos inmobiliarios que invierten en viviendas en el centro de la ciudad para alquilarlas como pisos turísticos con una rentabilidad del 12% sin casi reglas ni presión fiscal. "Con la nueva norma compensa establecer en un inmueble viviendas turísticas en lugar de un hotel".

"La inocencia mostrada por la Consejería favorece el fraude de ley y la competencia desleal, toda vez que permite a agentes empresariales no reglados (como los fondos de inversión inmobiliarios) puedan ofrecer alojamientos turísticos sin someterse a las numerosas limitaciones del sector hotelero", dicen.

