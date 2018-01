Transformando la Sociedad: CAST destaca la importancia del sector TI como motor de difusión para fomentar la diversidad y atraer el talento

El pasado 30 de Noviembre, CAST organizó un evento innovador con el fin de concienciar sobre la brecha existente entre TECNOLOGÍA Y MUJER

La tecnología es la clave de esta nueva era, es el motor del cambio. Las mujeres que eligen una carrera técnica representan menos del 15% ¿Seguirá adoleciendo la sociedad de una participación importante, sino imprescindible? ¿Qué se puede hacer para cambiar este hecho y tendencia?

Como primer paso, CAST llevó a cabo este primer evento orientado a concienciar de la situación a los profesionales del sector sobre la importancia de divulgar en qué consiste una carrera tecnológica y sus diferentes salidas, y debatir sobre cómo los profesionales del sector de TI pueden convertirse en motor de difusión para atraer talento, también, del género femenino.

Idoia Maguregui, Directora de Recursos Corporativos de Sareb, aportó datos relevantes y preocupantes: aunque las carreras universitarias con más futuro de laboral son las áreas STEM, solo el 18% de los profesionales de tecnología en España son mujeres, y la cifra decrece año tras año. A día de hoy, solo el 8% de las chicas de 15 años se decantaría por una carrera técnica. Los estereotipos y la falta de referentes femeninos son algunas de las causas. TI se considera principalmente una profesión masculina, y es una profesión no bien explicada en la educación secundaria.

Ana de Anca, Directora de TI en Red Eléctrica de España, destacó la importancia de no ponerse barreras por estereotipos o prejuicios para estudiar aquello que uno quiere. "Yo me puse barreras diciendo que iba a ser muy difícil estudiar una ingeniería, y después descubrí que la carrera profesional de tecnológica era algo apasionante" concluyó.

María José García, Directora de TI de la Universidad Politécnica de Madrid, afirmó la importancia de la tecnología en la actualidad "He estado en muchas empresas de consultoría. TI te permite conocer muchos sectores diferentes y, gracias a ello, te das cuenta de que no hay empresa que no necesite tecnología, y más hoy en día"

Cristina Álvarez, actualmente consejera independiente en AEDAS HOMES, destacó la importancia de la educación desde la infancia: "cambiar la situación en la que vivimos empieza en casa". Destacó que el desconocimiento del fin social de la Tecnología, como una las causas de que las carreras técnicas no sean atractivas para las chicas. Cristina lideró durante muchos años el plan de impulso a la diversidad en Telefónica y planteó que hay que creerse que la diversidad es importante y aporta valor para que funcione. Cuando crees en ello, trabajas duro y consigues que el equipo funcione los resultados son increíbles."

Susana Hidalgo, Chief People Officer en SAGE, eligió estudiar una ingeniería porque era el futuro, "pero es que ahora es el presente". No hay ninguna carrera profesional que no esté bañada por la tecnología. Ese es el mensaje que hay que dar a la sociedad, la tecnología está presente en cada cosa que haces todos y cada uno de los días, sea cual sea la elección que hagas vocacional o forzada. Estamos subidos al cambio, dicen la Transformación Digital, pero la transformación no es digital, la transformación que está habiendo en el mundo ahora mismo es una transformación de todos los conceptos, pero solo ocurre porque la tecnología ha estado ahí en nuestra mano"

En el debate, Moderado por Mª Paz Puchol, Directora Transformación Digital Operacional en Banco Cetelem, planteó preguntas relacionadas con los estudios mostrados por Idoia sobre si las causas pueden ser por motivos aspiraciones o de habilidad o bien, porque mantenemos patrones educativos diferentes.

En este punto, David Aguirre, Transformación Digital, Innovación y Personas de LIGNUM CAPITAL, alegó que el principal problema eran los estereotipos: "La habilidad y aspiración no es una cuestión de género, se debe a los estereotipos y a las falsas creencias que nadie desmiente, e incluso que se refuerzan y hacen que esas habilidades se vean aparcadas.

Aberto Pérez, Director de Recursos Humanos de Indra, habló sobre la vocación de las mujeres: "Cuando entran jóvenes a la organización les pregunto cuántos han estudiado ingeniería porque es difícil y me sorprende ver que muchos lo han estudiado por ese motivo. Además, planteó que "Las chicas pueden tener la vocación de estudiar algo que les guste y no por su dificultad".

Según la encuesta de clima que ha realizado recientemente en SAGE, en el que el 50% de la población es mujer, se puede extrapolar que el problema fundamental de la brecha entre tecnología y mujer no es el sueldo, es la progresión profesional. Susana sentenció, "todo tiene que empezar por nosotros mismos, no podemos esperar a que alguien venga a ofrecernos lo que nos merecemos. Si nosotros no nos convertimos en responsables en vez de víctimas, nunca vamos a avanzar". Cristina continuó diciendo "algunas mujeres se auto limitan y a otras las autolimitan porque sigue habiendo patrones de decisión y comportamientos que están bien vistos: por ejemplo, un señor que es muy valentonado es asertivo, por el contrario, una mujer es una histérica". David confirmó "Cuando una persona negocia su salario el problema radica muchas veces en esa autoconfianza. Esas diferencias salariales existentes se dan en mujeres que no se valoran desde el principio y esa infravaloración trae todas las diferencias salariales posteriores"

Cómo concienciar que la tecnología es un medio y no un fin en sí mismo, y cómo puede hacerse este sector más deseable desde la familia, la escuela, la sociedad, organizaciones es el gran reto según Paz Puchol.

Una posible solución es acercar la tecnología a los niños y niñas al igual que se estudian otras asignaturas. Pero para que los niños se acerquen al mundo tecnológico antes han de hacerlo los padres "Debido a que son los primeros que lo desconocen y, posteriormente, permitir que los chicos/as experimenten sin influir" comentó David. Desde la familia no hay que marcar diferencias y hay que actuar con normalidad, añadió Cristina. "También hay que trabajar para dar visibilidad y que el mundo tecnológico aparezca en la TV. Hay series de médicos, abogados pero no de tecnólogos y hay que interiorizar que gracias a este sector se pueden cambiar muchas cosas".

Hay que tomar conciencia y dar visibilidad sobre esta realidad, y las consecuencias que la brecha entre Tecnología y Mujer tendrán en nuestras sociedades futuras, apunta Eva Fernández, Directora de Operaciones de CAST como conclusión. Es importante romper barreras y luchar contra los estereotipos negativos. Fomentar la cultura de la diversidad y la inclusión, a través de la educación es tarea de todos y todas, en el colegio, en las casas, etc

Esta iniciativa "piloto" de CASTSoftware, es solo el principio, y pretende dar continuidad a esta importante labor de divulgación. Os esperamos e invitamos a participar en las siguientes sesiones.

