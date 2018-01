Estas son las aerolíneas más seguras del mundo

Vueling es la única española que accede al top de compañías seguras

Avión de Hawaiian Airlines. Imagen: Dreamstime.

El pasado año 2017 podrá presumir de haber sido el más seguro en lo que a historia de la aviación se refiere. La web Airline Ratings, especializada en la valoración del sector, ha lanzado ya su lista anual de las compañías aéreas más seguras. Para llegar a sus conclusiones, analiza entre más de 400 empresas de aviación su tasa de accidentes, los años de vuelo de sus aeronaves, su historia operativa y los informes que emanan de los organismos internacionales de aviación, incluidas auditorías de distintas entidades.

Tras más de cuatro años ocupando el puesto número 1 como la aerolínea más segura, a la australiana Qantas se le suman ahora otra veintena de compañías, y diez de las llamadas "aerolíneas de bajo coste".

En esta lista de 20 compañías no aparece ninguna española: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, Etihad Airways, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Royal Jordanian Airlines, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, Virgin Atlantic y Virgin Australia. Con respecto a otros años, las grandes ausencias las protagonizan Delta y United, que han caído de la lista.

Eso sí, entre las aerolíneas low cost recogidas en la otra lista de Airline Ratings, compuesta por diez nombres, aparece una que nos es muy familiar: la española Vueling. La acompañan en la categoría Aer Lingus, Flybe, Frontier, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia, Thomas Cook, Virgin America y Westjet.

Geoffrey Thomas, editor jefe de la web, ha asegurado que su relación de aerolíneas más seguras incluye compañías que se sítúan "siempre a la vanguardia de la innovación en seguridad, la excelencia operativa y el lanzamiento de nuevas aeronaves más avanzadas como el Airbus A350 y el Boeing 787".

En el polo opuesto, eso sí, también señalan a aquellas compañías a las que más vale no comprar billetes de viaje. Air Koryo, Bluewing Airlines, Buddha Air, Nepal Airlines, Tara Air, Trigana Air Service y Yeti Airlines componen la cara negra del análisis.

PUBLICIDAD