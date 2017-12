Las firmas del AVE a La Meca buscan in extremis salvar el arranque del tren

Negocian aplazar la operativa y fijar la velocidad inicial a 150 km/h

El Consorcio del AVE a La Meca trabaja contrarreloj para salvar el arranque de la service demostration, prevista para el próximo 29 de diciembre, y así poder cobrar los 150 millones de SAR (33 millones de euros al cambio actual) prometidos por las autoridades saudíes a cambio de que las empresas lograran unir las ciudades santas de La Meca y Media de forma regular y con pasajeros antes de 2018. A pocos días de que termine el año, el consorcio formado por Renfe, Adif, OHL, Indra, Talgo o Copasa, entre otros, se está enfrentando a una serie de problemas que le impiden seguir los planes previstos y cumplir al cien por cien con lo pactado en marzo, cuando se cerró la renegociación de contrato del AVE para ampliar los plazos de entrega y los costes.

Y es que, según fuentes cercanas al consorcio, "no se dan las condiciones de seguridad" para iniciar las operaciones regulares con viajeros, y menos a "alta velocidad", ya que los trenes de Talgo todavía no han recibido la homologación, no se han logrado los permisos y el sistema de seguridad no está operativo. Así, los equipos desplazados a Arabia están pidiendo que se "aplace sine die" la service demostration o, lo que es lo mismo, el servicio regular no cormercial. Un extremo que se quiere evitar a toda costa.

En este punto, un informe elaborado por DB International a finales de septiembre apunta a que las pruebas aerodinámicas a las que se tienen que someter los trenes de alta velocidad no estarían hasta principios de enero a pesar de estar previstos para finales de 2017. El informe también señala las dificultades de Talgo para lograr la homologación.

En noviembre, el consejo del consorcio trabajaba en un calendario de actuación para cumplir con la familia real saudí, que no se ha conseguido respetar. En un primer momento, la inauguración con las autoridades locales iba a ser hoy 27 de diciembre y el primer día de la "operación regular" sería el viernes 29 de diciembre. Según el compromiso firmado con los saudíes, la operación regular se tiene que realizar todos los viernes y sábados desde el 29 de diciembre al 16 de marzo de 2018. Esta demostración comprendería dos viajes por sentido y día con invitados entre La Meca y Medina con parada en Kaec. El consorcio también se ha comprometido a demostrar "en algún momento" que se puede llegar a cuatro viajes por sentido y día. El servicio regular en pruebas contempla una "demostración de actividades en las estaciones y los trenes" y la reacción de la infraestructura, los sistemas y el material rodante a la actividad y las inclemencias del tiempo, marcada por tormentas de arena y lluvias torrenciales.

De momento, la inauguración oficial se ha retrasado a marzo y ya ha planteado atrasar la service demostration al primer fin de semana de enero como pronto. Pero, para salvar la cara ante las autoridades saudíes, el consorcio prevé realizar un viaje con algún miembro de la familia real "a una velocidad controlada" entre La Meca y Medina el 31 de diciembre. El consorcio dice que se hará un primer viaje de arranque antes de enero, aunque todavía no puede "confirmar ni la fecha ni la configuración del servicio".

A su vez, las partes están pactando a qué velocidad se van a realizar los primeros viajes. Fuentes internas hablan de una velocidad máxima de 150 kilómetros/hora "para empezar a funcionar" y retrasan hasta 2019 la posibilidad de mantener los 300 km/h sostenidamente.

