"PharmaMar va a dar el gran cambio cuando llegue al mercado su próximo fármaco"

Pascal Besman, director de Operaciones en EEUU de PharmaMar

La farmacéutica española PharmaMar fichó el año pasado al estadounidense Pascal Besman, un reconocido ejecutivo de la banca de inversión en Estados Unidos, para dar su salto definitivo en el país americano. Besman prepara desde entonces una fuerte estructura comercial para vender de forma directa y no a través de terceros los próximos fármacos que tiene el laboratorio en cartera. En el medio plazo, la compañía se prepara también para salir a cotizar en el Nasdaq.

¿Por qué dejó la banca de inversión para unirse a PharmaMar?

Conozco PharmaMar desde hace más de una década y he ido siguiendo toda su evolución durante los últimos años. Ciertamente, lo que más me atrajo fue su proyecto de futuro. Cuenta con una cartera de fármacos muy prometedores, que pueden llegar a ser muy importantes en los próximos años, como es el caso de Zepsyre. PharmaMar está en un momento de cambio y me atrajo formar parte del equipo en este momento tan atractivo.

¿Es un gran cambio llegar a una empresa de biotecnología española?

Es una oportunidad. Y también supone un cambio importante dar el paso y trabajar ahora para una compañía biotecnológica, después de más de 30 años en Wall Street. Yo veo PharmaMar como una compañía global, con ventas en más de 78 países, ensayos clínicos realizados en hospitales a nivel global, acuerdos con universidades de diferentes continentes y con la ambiciosa intención de montar una estructura de ventas en Estados Unidos para comercializar sus próximos compuestos. Yo entiendo PharmaMar como una empresa global que tiene su sede en Madrid. Creo que va más allá que una biotecnológica española.

¿La estructura comercial se hará en solitario o con un socio local?

Vamos a comenzar a crear nuestra propia estructura comercial en EEUU para vender Zepsyre nosotros directamente. Es cierto que si recibimos una oferta por parte de un socio potencial tan interesante como para plantearnos ceder parte de nuestros derechos, podríamos pensar en llegar a un acuerdo de copromoción. En cualquier caso, PharmaMar no va a renunciar a su oportunidad de comercialización de Zep- syre de forma directa en Estados Unidos, en caso de que se apruebe.

¿Qué supone este modelo frente al utilizado con 'Yondelis', que tuvo de socio J&J?

Es necesario hacer una inversión en la infraestructura comercial y, ciertamente, se asume más riesgo que si se licencia toda la comercialización a un tercero. Pero como he dicho antes, también el beneficio puede llegar a ser mucho mayor asumiendo ese riesgo. Y creo que estamos en disposición de poder asumirlo. Si PharmaMar comercializa directamente el compuesto, se lleva todo el margen de la comercialización en vez de un porcentaje en forma de royalties. Desde el punto de vista de valoración del proyecto, la diferencia es enorme. Es una oportunidad que tenemos muy claro que queremos aprovechar.

¿Cuándo puede llegar al mercado este nuevo antitumoral?

En los próximos meses, conoceremos los datos del ensayo en fase III con Zepsyre para cáncer de ovario resistente a platino. Si éstos resultan positivos, nos servirían para poner en marcha la preparación del dossier e iniciar el proceso de registro del compuesto tanto en EEUU como en Europa. Así pues, si los datos son positivos, es razonable pensar que la primera aprobación podría darse en 2019. Al mismo tiempo, continuamos estudiando la actividad antitumoral de Zepsyre en otras indicaciones, como cáncer de pulmón microcítico, en el que hemos observado una supervivencia libre de progresión de 5,3 meses que esperamos se confirme en el ensayo en fase III que se inició en agosto del año pasado, y tenemos previsto iniciar, también con esta molécula, otro ensayo de Fase III en cáncer de mama y seguramente otro en cáncer de endometrio.

¿Hay empresas en EEUU parecidas a PharmaMar que tengan una valoración muy superior?

Sí. Efectivamente hay empresas biotecnológicas más pequeñas que nosotros que todavía no tienen ningún producto comercializado en el mercado y que en la actualidad tan solo cotizan sus expectativas y, sin embargo, tienen una capitalización bursátil muy superior a la nuestra. Cotizar en EEUU sin duda proporciona mayor visibilidad entre los inversores norteamericanos y permite invertir a muchos que quizá ahora no pueden hacerlo. Dotar a la compañía de mayor visibilidad y acercarla a un mayor número de inversores es, sin duda, uno de nuestros objetivos.

PharmaMar tiene en mente dar el salto a bolsa en EEUU. ¿Cuándo será el mejor momento?

Como ya hemos comentado en más de una ocasión, nos estamos preparando para listar la compañía también en EEUU. No hemos hablado de calendario todavía, pero obviamente se requerirían unas condiciones de mercado favorable y en cualquier caso siempre se haría después de las importantes noticias esperadas para finales de este año, como son la posible aprobación de Aplidin para la comercialización del fármaco en Europa, así como el resultado del fase III en cáncer de ovario resistente a platino que hemos llevado a cabo con Zepsyre.

La llegada de 'Zepsyre', ¿supondrá un antes y un después en la firma?

Efectivamente, será un hito clave para la compañía, que debería traducirse en crecimiento de los ingresos, que sin duda nos haría crecer de forma muy notable. Prueba de ello son las valoraciones y estimaciones de ingresos que últimamente están publicando los analistas que cubren el valor.

