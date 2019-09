¿Qué cubre el seguro en caso de inundación? Pasos para reclamar las indemnizaciones por los daños de la DANA

Las graves inundaciones provocadas por la gota fría -DANA- que ha afectado los últimos días todo el suroeste y centro del país han provocado innumerables y costosos daños tanto a los particulares como a las empresas. Las imágenes de los últimos días prueban los graves destrozos que han sufrido viviendas, coches, explotaciones agrícolas, comercios y polígonos industriales. Las autoridades estiman que hay en torno a 30.000 damnificados en la Comunidad Valenciana y Murcia, además de Madrid, Málaga y Almería, donde las lluvias han provocado serios estragos la semana pasada.

- ¿Cómo hay que actuar en estos casos para ser indemnizado por las pérdidas?

Si usted ha sufrido desperfectos, es esencial contar con un seguro que cubra las coberturas del siniestro. Ya sea de hogar, automóvil, agrario o vida -para el caso de los fallecidos-. Es la manera más sencilla de recuperar lo perdido. En este caso es necesario dar parte a la compañía o al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que es una institución dependiente del Ministerio de Economía que se nutre por las propias aseguradoras para afrontar los costes de fenómenos adversos extraordinarios. El consorcio tiene habilitado en www.consorseguros.es un apartado para realizar las reclamaciones y cuenta con el teléfono gratuito 900-222-665. A primera horas del lunes, la página del Consorcio estaba caída.

- ¿Qué es necesario tener para dar el parte del seguro?

Se requieren los datos de la póliza, además de datos personales como el DNI, NIF, dirección y teléfono, además de una cuenta bancaria para que se ingresen los importes de la indemnización. En el caso de de daños de vehículos, será necesario la marca, el modelo y la matrícula.

- ¿Qué sucede si el bien ya se ha reparado por urgencia antes de la visita del perito?

Las aseguradoras aconsejan que se conserven las pruebas de los daños o reparaciones. Es recomendable contar con los recibos de las reparaciones, además de realizar fotografías que pudieran acreditar los daños.

- ¿Todos los seguros cubren los desperfectos?

No. En el el supuesto de daños a personas, es imprescindible que la póliza de vida incluya el riesgo por accidente, incluso de forma combinada con otras coberturas o como complemento. Por ejemplo que contenga una garantía exclusiva o principal por riesgo de fallecimiento. Para los vehículos se necesitan coberturas de daños al propio vehículos (rotura de lunas, robo o todo riesgo). La mayor parte de pólizas de responsabilidad civil (conocido como seguro obligatorio o de daños a terceros) no ofrecen estas garantías. En algunos casos los seguros de hogar incluyen destrozos del automóvil. Para las viviendas, la póliza debe cubrir rotura de cristales, daños de maquinaria, incendio, robo, equipos electrónicos. Algunos de estas coberturas, como por ejemplo para trasteros o garajes, están incluidos en la comunidades de vecinos.

- ¿Cómo se actúa cuando ha habido desalojos forzosos o pérdidas en un negocio?

En principio, el Consorcio de Compensación de Seguros se hace cargo de los gastos ocasionados por ambos casos en el supuesto de que la póliza incluya las coberturas para daños de pérdida de habitabilidad forzosa y pérdidas de beneficios.

- ¿Y si no se dispone de seguro?

Si un afectado no cuenta con una póliza o la que tiene contratada no cubre los desperfectos, no todo está perdido. Al haber sido declaradas zonas catastróficas de emergencia social por un fenómeno natural extraordinariamente adverso, es necesario esperar a las ayudas que habiliten tanto el Estado como las autoridades regionales o locales.

- ¿Cuál es el volumen de las pérdidas?

Según estimaciones del Consorcio de Compensación de Seguros se calcula un volumen de daños de entre 170 y 190 millones. Su director general, Alejandro Izuzquiza, ha señalado esta mañana en La Cope que durante el fin de semana se han tramitado más de 1.000 expedientes y que hay hay disposición de los afectados en torno a 200 peritos, que tienen que analizar los casos en el plazo de siete días desde que sufrió el desperfecto.