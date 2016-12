2016 se saldará con la mayor caída del desempleo de toda la serie histórica

Me resulta el artículo de lo más simple, al igual que algunos comentarios.



¿La mayor caída de paro de la historia? Podrían poner también una gráfica con la evolución histórica del número de horas trabajadas por persona, otra con el número de contratos indefinidos y temporales y otra con lo que se cobra por hora. Sería de lo más ilustrativo el saber a qué le llaman "caída de paro histórica".



Y por favor, con respecto a lo de que ZP se cargó el país, dejémonos de simplezas. El país comenzó a ir fatal a partir de la mal llamada "reconversión industrial", que no fue sino la desindustrialización de España a mayor gloria de Francia y Alemania. Aznar no dejó una buena herencia sino que fue tan mala como la de González: una burbuja económica brutal, unas comunidades autónomas que no paran de drenar recursos, nos metió en guerras que ni nos iban ni nos venían, la industria terminó de desaparecer... ZP no hizo ni más ni menos que continuar por esa senda. Y Rajoy no va para nada mejor: más empleo precario si cabe, menos industria, las pensiones a freír espárragos, el déficit desbocado... De verdad, ¿qué le véis de positiva a la situación actual?