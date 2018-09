El PP cree que la Mesa del Congreso frenará la enmienda de la senda fiscal

El PSOE está empeñado en tener Presupuestos Generales sea como sea y ayer dio otro paso más en ese sentido. El PP, sin embargo -según fuentes de la formación de Pablo Casado, consultadas por elEconomista- cree que está armado de razones legales para frenar la enmienda de la senda fiscal en la Mesa del Congreso y finalmente ganará esta batalla.

Aprovechando su mayoría en la mesa de la Comisión de Justicia, el PSOE admitió ayer a trámite la enmienda de su grupo que pretende anular el veto del Senado a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Además, rechazó los recursos de PP y Cs y el requerimiento de éstos de la valoración de los letrados.

El apremio por tener sus primeras Cuentas llevó al Gobierno a advertir a la Mesa del Congreso que no puede revisar los acuerdos de comisión, en este caso de la Comisión de Justicia, e incluso a verbalizar que no descarta promover la reprobación de Ana Pastor si ésta tumba la enmienda contra el veto del Senado al déficit.

La decisión se seguir adelante con la enmienda se adoptaba tras un debate a puerta cerrada entre los miembros de la Comisión de Justicia que preside la socialista Isabel Rodríguez, y cuyo órgano de gobierno está compuesto por dos diputados del PSOE, uno de ERC y dos del PP. En esta ocasión, la mayoría de la mesa ha prescindido de la opinión de los letrados, condición sine qua non exigida por PP y Ciudadanos para desestimar la enmienda por falta de legalidad en el trámite.

Ajenos a la postura de la oposición, el PSOE y uno de sus socios independentistas de investidura, los republicanos catalanes, han hecho uso de su mayoría y han argumentado que el informe de los letrados no es pertinente, porque la Comisión tiene plenas facultades para decidir.

A los populares no les sorprende la reacción ejecutiva. Ni siquiera que no descarten reprobar a Ana Pastor, que es la presidenta del máximo órgano del Congreso de los Diputados. Sin embargo, esto no impidió ayer que ni PP ni Cs acudieran hasta la Mesa para pedir amparo con la enmienda y que el trabajo que no han hecho los letrados en la mesa de justicia, sí lo hagan en la mesa grande, como se conoce al órgano rector y de representación colegiada.

Las posibilidades de que la enmienda muera en la Mesa del Congreso y no se debata en pleno han divido algo al Partido Popular entre optimistas -la mayoría de ellos- y pesimistas. Aunque todos ven "un fraude clarísimo de ley", los primeros creen que hay jurisprudencia y profesionalidad de los letrados como para echar bajo tierra la propuesta del PSOE de sacar adelante la senda de déficit sin tener en cuenta la mayoría en el Senado. Los segundos, una minoría, entienden que será difícil que la ofensiva del Gobierno no salga adelante si no es a instancia del Constitucional, lo que alarga los plazos y permitirá a Sánchez burlar al Senado.

"La única fórmula"

Según fuentes del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, dada la larga tramitación que podría requerir la vía 'ordinaria', "la única fórmula viable es aprovechar la oportunidad que proporciona la tramitación de otra Ley Orgánica, no específica de Estabilidad Presupuestaria. Ni del artículo 135 de la Constitución Española, que se ocupa del principio y regulación de la Estabilidad Presupuestaria, ni de ningún otro precepto constitucional deriva una prohibición expresa del camino que se intenta recorrer", apostillan.