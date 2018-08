Inés Arrimadas: "Al quitar el 155 se ha silenciado a la mitad de los catalanes"

Esther Esteban Madrid

Apenas se ha cogido un par de semana de vacaciones para ver a su familia en Jerez de la Frontera, pero está disponible y acepta, sin problema, la entrevista aunque sea por teléfono e interrumpiendo su descanso en la Costa Brava, tras volver a Barcelona con motivo del aniversario de los atentados terroristas. A Inés Arrimadas (1981) muchos la consideran, junto al líder de su partido, la política que mejor representa el proyecto que defiende Ciudadanos: joven, bien preparada, de verbo fácil y con un discurso ideológicamente muy amueblado, de centro en estado puro.

No tiene pelos en la lengua a la hora de desenmascarar a los independentistas y de acusar al bipartidismo de que ella no sea la presidenta de la Generalitat habiendo ganado las elecciones. Cuando le preguntas si al final es heroico sostener en Cataluña un discurso distinto al de los independentistas, reconoce que quienes le llevan la contraria a la Generalitat lo tienen muy difícil. Denuncia una campaña de acoso y hostigamiento a su formación política, relatando minuciosamente una reciente condena judicial contra una persona que atacó, navaja en mano, a los miembros de ese partido: "No los conocía de nada pero reconoció que les quiso acuchillar por su ideología. Ése es el odio que inoculan los independentistas", señala.

Licenciada en Derecho y Administración y dirección de Empresas, realizó un postgrado en Gestión Empresarial y negocios internacionales. Consultora estratégica de profesión, fue galardonada como subcampeona en la categoría Joven europeo del año en 2014 y no ha parado de ascender profesional y políticamente, hasta ganar las elecciones catalanas, hecho histórico para un constitucionalista. Dice que Sánchez da oxígeno a los independentistas para que se recompongan, que ha vendido a la mitad de los catalanes por estar en la Moncloa y que ha hecho saltar por los aires el consenso logrado para el 155.

¿Cómo interpreta la frase del president de que se ataque al Estado?

Que nadie se engañe: cuando Torra dice que hay que "atacar al Estado" se refiere, entre otras cosas, a que hay que atacar a los catalanes no independentistas, y queremos que nos explique si ya han dado órdenes a los Mossos para que se persiga a los que quitan los lazos amarillos. Cuando él dice que hay que atacar al Estado español está pidiendo que se hostigue, persiga y ataque a más de media Cataluña.

Según la vicepresidenta del Gobierno, con una frase inaceptable no se ataca al Estado...

Primero, no es solo una frase, porque ya nos están atacando a los que no pensamos como ellos desde hace mucho tiempo, y segundo, si con una frase no se ataca al Estado, mirando hacia otro lado, como hace el Gobierno socialista, no se nos defiende a millones de catalanes. Sánchez está permitiendo que el separatismo se recomponga, y ellos se limitan a repetir la historia y provocar que el odio siga creciendo en Cataluña como lo está haciendo.

¿En qué sentido dice que Sánchez está permitiendo que el separatismo se recomponga?

En un sentido amplio y real. Los propios líderes separatistas han avisado de que promoverán un otoño caliente, lleno de enfrentamientos, donde se volverá a silenciar y atacar a la mayoría social de Cataluña. El Gobierno de España lo que está haciendo es mirar hacia otro lado mientas se violan nuestros derechos, y esto únicamente se explica porque depende de Torra, de Rufián y de Bildu para seguir en La Moncloa. No hay ninguna otra explicación. Torra no va a rectificar, con él es imposible reconducir la situación, porque está aquí para agravarla. Cuando más tocado estaba el independentismo, el Gobierno de Sánchez le ha dado un balón de oxígeno y de nuevo son ellos quienes cortan el bacalao en España, lo que es una vergüenza. Millones de catalanes no independentistas nos sentimos abandonados a nuestra suerte por el Gobierno de España que nos ha dado la espalda.

¿Qué le ha parecido la polémica en torno al homenaje a las víctimas del atentado de Barcelona?

Si los líderes separatistas son capaces de politizar un acto así, y faltar al respeto a las víctimas, pueden politizar cualquier cosa. Fueron incapaces de dejar el monotema ni siquiera un día y han dado una penosa imagen a todo el mundo de falta de unidad contra el terrorismo.

¿Al final fue la presión de la sociedad catalana la que hizo que Torra acudiera a un acto al que inicialmente pretendió vetar al Rey?

Torra ni siquiera fue capaz de dar una mínima normalidad protocolaria y se negó a recibir al Rey, que tuvo que ser recibido por la delegada del Gobierno. Esa falta de respeto a un jefe del Estado sería impensable en cualquier otro país europeo.

¿De verdad cree que se dan las circunstancias para volver a aplicar el 155 como ustedes reclaman?

Se ha demostrado que el articulo 155 nunca se debió de levantar, hacerlo solo ha servido para que se vuelvan a gastar el dinero público en embajadas, y para darle más dinero a TV3 para que siga manipulando y dando cobertura para silenciar a la mitad de los catalanes. Tenemos a fugados de la Justicia que son delegados de la Generalitat en el exterior, se está pagando un chiringuito político con un sueldazo a Puigdemont después de fugarse y dar un golpe de Estado y las cosas, lejos de mejorar, empeoran. Los catalanes no independentistas hemos sido moneda de cambio. Nos han vuelto a vender para que Sánchez esté en La Moncloa

¿Han hecho ya la petición formal de que se ponga en marcha el 155?

Hemos hecho la petición formal de que se haga el requerimiento previo a Torra para activar el 155. En ese requerimiento se insta al president a acatar el ordenamiento jurídico y la Constitución, y si no hay una respuesta positiva, si no se comprometen a respetar la ley, el Gobierno debería actuar. Desgraciadamente, sabemos que Sánchez va a tolerar cualquier barbaridad para repartirse los sillones con sus amiguitos.

Sánchez en su día aprobó la aplicación del 155; no puede cambiar tanto de un día para otro...

Sánchez necesita estar en La Moncloa, y en vez de pagar el precio intolerable que está pagando, lo que debería haber hecho es dar voz a los españoles, convocar elecciones y que de las urnas pueda surgir un Gobierno fuerte. España tiene muchísimos retos y no se va a poder llevar a cabo ninguna reforma, porque hay un Gobierno absolutamente débil que depende de partidos cuyo proyecto se basa en romper España. Los catalanes no independentistas hemos sido moneda de cambio para Sánchez, nada más.

¿Ha saltado por los aires el consenso de los partidos constitucionalistas que se creó con el 155?

Sánchez rompió en mil pedazos el consenso de los partidos constitucionalistas para llegar a La Moncloa, un grave error que le va a pasar a él una grave factura política y nos va a perjudicar a todos. Quienes tenemos una misma idea de España creemos en la igualdad, la solidaridad y la unión de todos los españoles deberíamos caminar juntos, pero el PSOE ha roto la baraja.

Tal vez, pero a usted le persigue, dicen muchos, la pesada carga de que aun ganando las elecciones no intentara formar Gobierno.

Si no hemos podido gobernar en Cataluña es por la ley electoral que PP y PSOE han mantenido durante todos estos años, y que esos partidos se dediquen a atacar a Cs mientras Torra insulta, viola derechos y esquilma el dinero de todos los catalanes para fomentar el independentismo merece el castigo de las urnas.

¿El hecho de que el presidente del Gobierno se reúna próximamente con Torra en la Generalitat, es un signo de normalidad institucional?

Que el presidente del Gobierno de España venga a reunirse con un señor que dice que hay que atacar a todos los españoles, y lo haga bajo una pancarta que afirma poco menos que España es una dictadura es un auténtico despropósito. De momento, Torra intenta convertir a los Mossos en una policía política, lo que no se puede permitir. Lo intentó dando la orden de que se identificara a quien pusiera la bandera española, y lo intenta con los lazos. ¿Le va a preguntar Sánchez por eso o también cerrará los ojos?

¿Me está diciendo que Torra está convirtiendo a los Mossos en una policía política?

Torra querría utilizar a los Mossos como su policía política, pero no se lo vamos a permitir. Los Mossos deben seguir siendo lo que son: una policía judicial y una autoridad policial democrática. Ya el 1-O quisieron impedir que actuaran como policía judicial, que es lo que son, y por eso algunos están imputados, y ahora quieren repetir la jugada con mayor intensidad y represión.

Lo que no tiene un pase es que el Parlament catalán esté inactivo, ¿eso no supone un grave déficit democrático?

Que hayan cerrado el Parlament es una vergüenza democrática y un insulto grave. Se quejaban del 155 y al final lo que querían era cerrarlo ellos. A la mínima discrepancia que tienen entre ellos mismos, cierran el Parlamento porque prefieren atacar a las instituciones que asumir cualquier tipo de resolución judicial. No es que sea un déficit democrático, es que están violando gravemente lo que el Parlament significa.

¿Que haya políticos presos y que se les haya acercado a cárceles catalanas es un problema o parte de la solución?

Nosotros respetamos las decisiones judiciales, no como los partidos separatistas, pero está claro que el acercamiento de los presos es uno de los pagos de la hipoteca de Sánchez para ocupar su sillón en La Moncloa. No hay precedentes de que personas que quieren dar un golpe de Estado contra España estén custodiados en cárceles controladas por aquellos que dieron el golpe de Estado; no es normal que quienes estén acusados de rebelión, estén custodiados por los mismos que participaron en el acto que dio origen a la rebelión.

¿Le preocupa el bajón que ha dado Ciudadanos en el último CIS, donde el PSOE se sitúa, con mucho, como la primera fuerza política?

Incluso en estas encuestas del CIS que ha cocinado a la medida del Gobierno el compañero de partido de Sánchez, Ciudadanos es el partido que más crece desde las últimas elecciones. Estoy convencida de que en las próximas elecciones Cs va a ser el partido que va a gobernar España, porque la gente está cada vez más harta del bipartidismo. Ahora parece que PP y PSOE se necesitan mutuamente. Casado y Sánchez están viendo cómo resucitan a los viejos rojos y azules; quieren recuperar las viejas recetas del bipartidismo tanto que quieren rellenar la Administración de enchufados superando incluso a Rajoy.

Pues según dice el PSOE son el PP y Cs quienes están compitiendo por la extrema derecha, ¿es así?

Es curioso que el PSOE ataque más a Cs que a Bildu o a Torra. Sánchez sabe que si no es porque ha llegado a La Moncloa por la puerta de atrás, jamás hubiera llegado. Y como está ideológicamente confuso, se cree que los demás lo estamos; por eso se limita a hacer eslóganes falsos.

Pues muchos creen que Pablo Casado, recuperando sus esencias, es la mejor opción del PP para 'comerse' a Albert Rivera...

Casado es una persona que lleva toda la vida en el partido, que no ha trabajado jamás fuera de la política, y que además daba la cara por la Gürtel. ¿A eso se refiere cuando habla de recuperar sus esencias? No le oí desmarcarse nunca de Rajoy.

¿Qué le parece cómo está afrontando el Gobierno del PSOE el tema de la inmigración?

Un Gobierno serio tiene una política de inmigración seria, y éste no la tiene. Sánchez ha llegado más preparado para repartir sillas y cargos millonarios a sus amigos que para implantar políticas. No tiene un plan de Gobierno y todo lo que haga serán improvisaciones. La política migratoria requiere de liderazgo europeo, porque no es un problema sólo de España, sino de la UE. Sánchez dando bandazos no está a la altura del reto que tenemos con la migración. Su falta de sensatez a quien beneficia es a las mafias que trafican con personas. Al final el buenismo y la demagogia provocan un avance del populismo, y eso es lo que hay que evitar en España a toda costa.

¿Que el PSOE pueda gobernar ampliando los presupuestos del PP puede convertirse en una excusa para no hacer nada?

Sánchez no tiene proyecto, con lo que no importa mucho si gobierna con unos Presupuestos suyos o con los de otros. El Gobierno de Sánchez está batiendo récords de dedazos, superando incluso a los que dio el PP. Es la prueba de que PP y PSOE tienen la misma manera de asaltar las instituciones y las Administraciones públicas. Necesitamos un cambio para que los nombramientos sean por mérito y capacidad, no por amiguismo y enchufismo y haya concursos públicos para acceder a determinados puestos de dirección. España necesita un cambio, que se levanten alfombras y que entre aire fresco tras 40 años de bipartidismo y nacionalismo.

Parece que el Gobierno va a pactar con Podemos una subida de impuestos a empresas, la banca y las tecnológicas. Eso es ideología, ¿o no?

Como los socialistas no saben apostar por el futuro, vuelven a meter la mano en el bolsillo de la clase media y trabajadora. Como no saben crear riqueza ni modernizar los sistemas, van a lo fácil, que es atracar al bolsillo de los autónomos, los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas de este país.

¿Pero el impuesto a la banca para pagar pensiones es justo o no?

Eso lo tienen que decir ellos, porque se han limitado a hacer anuncios grandilocuentes que no han sabido concretar. Al final, lo que se va a producir si lo hacen es que ese impuesto a la banca se va a trasladar a los pensionistas y a los ahorradores. Es un impuesto que no van a pagar los ricos, sino quienes tienen una nómina domiciliada y su pensión en el banco. Los bancos no son hermanitas de la caridad y ese impuesto lo pagaremos los de siempre.

¿Le parece bien que finalmente se saquen los restos de Franco del Valle de los Caídos, sí o no?

Estamos de acuerdo en el fondo (sacar a Franco), pero no en la forma (hacerlo por extrema urgencia, sin una solución global que convierta El Valle de los Caídos en un lugar de reconciliación -en el Arlington español- y hacerlo sin consenso). Sorprenden las prioridades de Sánchez, pero como no tiene plan de Gobierno ni un proyecto de futuro para los españoles debe tapar su vacío de Gobierno hablando de Franco.