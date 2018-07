Trump acusa a China y la UE de manipular sus divisas y reitera las críticas a Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy a la Unión Europea (UE) y a China de manipular sus divisas e insistió en sus críticas a la política de subida de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed).

"China, la UE y otros han estado manipulando sus divisas y bajando sus tipos de interés, mientras que EEUU está elevando sus tipos (de interés) y el dólar es cada día más fuerte -lo que nos resta competitividad-. Como es habitual, no es un terreno de juego equilibrado", criticó Trump en su cuenta personal de Twitter.

China, the European Union and others have been manipulating their currencies and interest rates lower, while the U.S. is raising rates while the dollars gets stronger and stronger with each passing day - taking away our big competitive edge. As usual, not a level playing field...

Estos comentarios se producen tras emitirse una entrevista en la que el mandatario amenazó a China con imponer aranceles a todos sus productos por valor de 500.000 millones de dólares.

Trump también criticó el jueves la política monetaria del banco central estadounidense debido a las recientes subidas de los tipos interés adoptadas por la institución.

"Se acerca el pago de la deuda y nosotros subimos los tipos. ¿En serio?", se preguntó hoy el presidente.

....The United States should not be penalized because we are doing so well. Tightening now hurts all that we have done. The U.S. should be allowed to recapture what was lost due to illegal currency manipulation and BAD Trade Deals. Debt coming due & we are raising rates - Really?