El Gobierno reconoce que no puede publicar el nombre de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno no puede publicar los nombres de las personas que se beneficiaron de la amnistía fiscal promovida en 2012. "No encontramos forma legal para publicarlos, porque no hay disposición que lo permita", ha indicado.

Entre las muchas promesas que Pedro Sánchez hizo cuando estaba en la oposición, se encontraba hacer público los nombres y apellidos de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2012.

Hoy la ministra de Hacienda ha reconocido que legalmente no lo pueden hacer. "En las futuras leyes trabajaremos para que haya una disposición que recoja esta posibilidad", ha indicado a preguntas de los periodistas.

Durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha salido el tema de la posibilidad de que el rey emérito Juan Carlos I se pudiese haber beneficiado de la amnistía fiscal, con las filtraciones de audio del ex comisario Villarejo.

En 2012, en plena crisis económica, el anterior ministro de Hacienda lanzó un periodo de regularización de bienes y capital no declarado en el extranjero a cambio de pagar un 10% de intereses. El Gobierno solo recaudó 2.500 millones.

El indulto operó entre el 1 de abril y el 30 de noviembre, ocho meses en los defraudadores tuvieron la posibilidad de regularizar los bienes que ocultaban a Hacienda pagando solamente el 10% del total, un tipo muy atractivo teniendo en cuenta los impuestos que generalmente pagan los ciudadanos a Hacienda. Con esta medida el Gobierno esperaba recaudar unos 2.500 millones euros y reducir algo el gran desfase de las cuentas.