Patronal y sindicatos acercan posturas: el salario mínimo en convenio subirá a los 1.000 euros

Unos tipos que no han trabajado en su vida (sindicatos) pactan con otros tipos que no han tenido una empresa en su vida (patronal) para hacer una felación a un político que tampoco ha trabajado en su vida (ministro). Y mientras tanto la gente no puede trabajar poque 3 tipos que ni trabajan ni tienen la intención de hacerlo han determinado las condiciones de su trabajo sin contar con él.