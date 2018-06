El PP se plantea anular parte de los Presupuestos que prometió al PNV

SI PAGAS POR UN SERVICIO Y NO TE LO DAN LO NORMAL ES NO PAGAR POR UN SERVICIO QUE NO SE HA DADO, Y REFORMA URGENTE NO, URGENTÍSIMA DE LA LEY ELECTORAL FUERA TRATOS DE FAVOR HACIA AUTONOMÍAS A COSTA DE ARRUINAR A OTRAS E INCLUSO SUPRESION DE: AUTONOMÍAS, TV3, SUELDOS VITALICIOS Y PARTIDOS INDEPENDENTISTAS.