El Gobierno ve posible que se fije un salario mínimo territorial

¿ A nivel TERRITORIAL ? ¿ territorial ?



Pero qué es eso de "territorial", ¿ que está al nivel del suelo ?



Vale ya de destruir el lenguaje, por no decir de ámbito REGIONAL, dicen territorial que no significa nada. Eso me recuerda cuando dicen " a nivel estatal" para no decir "nacional".



El principal instrumento de los periodistas el el idioma, deberían cuidarlo un poco más y no repetir sin parar esas chorradas de lo políticamente correcto.