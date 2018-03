Yo desde el inicio de la crisis y sobre todo desde la reforma laboral consumo lo mínimo posible y ahorro todo lo que puedo, pues en cualquier momento me puedo ir a la calle y en el futuro no tener pensión. Compro marcas blancas, he bajado la potencia de la luz, he contratado las tarifas de fibra y movil más baratas, apenas uso el coche y no pienso cambiarlo en 15 años. O sea, estoy siguiendo a rajatabla el plan de devaluación interna y de planes de pensiones privados de rajoy.